Десять бьюти-секретов, которые помогут вам сделать идеальный маникюр, не выходя из дома

Если раньше, крася ногти, вы просто стирали остатки старого лака и наносили новый, то маленькие секреты, которыми делится Delfi Viņa, определенно вам пригодятся. Ведь благодаря им вы сможете самостоятельно сделать маникюр ничуть не хуже салонного.
Для начала вам необходимо будет запастись заколкой для волос, зубочисткой, тенями для глаз, косметическим спонжиком и скотчем. Возможно, вы никогда не думали, что такой, на первый взгляд, странный набор предметов поможет вам создать неповторимый дизайн ногтей, но это так. Вы очень быстро освоите тонкости работы с этими средствами, и вскоре сможете удивлять окружающих необычными ноготками. Если раньше один неточный взмах кисточки мог заставить вас переделывать заново весь маникюр, то и для этой проблемы у нас есть решение. Все крайне просто! Следуйте картинкам и у вас все получится!