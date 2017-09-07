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Девять чертовски привлекательных королевских особ, о существовании которых вы могли не знать

DELFI Woman
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Мадлен, принцесса Швеции
Девять чертовски привлекательных королевских особ, о существовании которых вы могли не знать
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Конечно, все мы знаем о Уильяме, Кейт и Гарри, но помимо Виндзорской династии, в мире есть и другие красивые и интеллигентные королевские семьи, о которых, возможно, вы не знаете, пишет Nicki Swift. Предлагаем познакомиться с ними чуть ближе.

Карл Филипп, принц Швеции (на фото выше) и старший брат Мадлен, принцессы Швеции, в июне 2015 года женился на прекрасной принцессе Софии, а в 2016 у мужественного представителя королевской семьи и его очаровательной жены родился первенец — принц Александр. После рождения малыша королевская пара без лишнего пафоса опубликовали свое совместное фото, сделанное по пути домой из больницы, а уже после красовались в специальной фотосессии с ребенком и даже любимой собакой. А неделю назад у принца и принцессы родился второй ребенок — Габриэль. Судя по тому, что оба родителя крайне хороши собой, то их дети будут так же красивы.

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Мадлен, принцесса Швеции

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DELFI Woman

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