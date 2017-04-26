С помощью макияжа можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, а современные инновационные техники нанесения косметики позволяют создавать, как яркие драматичные образы, так и лишь слегка подчеркивать красоту, отдавая предпочтение "макияжу без макияжа".





Ученые могут подтвердить — макияж действительно может творить чудеса, однако лишь при правильном использовании. Исследования специалистов, которые изучают макияж и его влияние на женскую привлекательность, утверждают, что при правильном подходе можно привлечь к себе внимание, смягчить грубые черты лица, изменить разрез глаз и полностью преобразиться! Предлагаем вместе с НВ Style узнать результаты исследований ученых на тему макияжа, чтобы знать, как лучше использовать декоративную косметику.



