Несмотря на возрастающую из года в год популярность на естественность, мало кто из представительниц прекрасного пола захочет навсегда отказаться от использования декоративной косметики. Какие же приемы визажистов особенно действуют на женскую внешность? Об этом пишет "Новое время".
С помощью макияжа можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, а современные инновационные техники нанесения косметики позволяют создавать, как яркие драматичные образы, так и лишь слегка подчеркивать красоту, отдавая предпочтение "макияжу без макияжа".
Ученые могут подтвердить — макияж действительно может творить чудеса, однако лишь при правильном использовании. Исследования специалистов, которые изучают макияж и его влияние на женскую привлекательность, утверждают, что при правильном подходе можно привлечь к себе внимание, смягчить грубые черты лица, изменить разрез глаз и полностью преобразиться! Предлагаем вместе с НВ Style узнать результаты исследований ученых на тему макияжа, чтобы знать, как лучше использовать декоративную косметику.