О том, что мужчины стали по-новому относиться к собственной внешности, специалисты рассказали на страницах электронной газеты "Век". В последние годы произошла переориентация мужчин в их отношении к стандартам красоты — они хотят быть стройными, красиво одетыми и выглядеть как можно моложе независимо от уровня доходов и сексуальной направленности.





По словам специалистов, тщательный уход за внешностью у мужчин перестал быть привилегией каких-то отдельных групп, как это было раньше. Сегодня подтянутыми и привлекательными хотят быть не только актеры или люди из мира моды, а практически все.

Главное, что изменилось в отношении к мужской внешности, — это то, что она больше не является фактором сугубо личных предпочтений, подчеркивают психологи. Внешний вид стал способом "продвинуть" себя в плане карьеры и заработка: все больше мужчин считают, что ухоженная внешность может влиять на получение работы и социальную успешность.





"В последнее время все чаще на прием к косметологам, дантистам и пластическим хирургам приходят именно представители сильного пола. В современном мире привлекательная внешность уже не является просто отражением внутреннего состояния — теперь это средство налаживания нужных деловых и социальных связей", — высказались по данному поводу исследователи.





Эксперты заявили, что среди мужчин заметно выросла популярность процедур по откачке лишнего жира, а также лифтинговых процедур, которые помогают избавиться от морщин и улучшают состояние кожи. Помимо того, мужчины все активнее избавляются от мешков под глазами при помощи хирургии.



