Эликсир молодости или действенная маска для лица от Софи Лорен

Говорят, что София Лорен делает эту маску с тех пор, как начала сниматься в кино, и не перестает восхищать поклонников своим сияющим видом. Delfi Viņa делится секретным рецептом маски с мощным и долгим эффектом.

При регулярном использовании этой маски кожа становится эластичнее, мягче и заметно выравниваются морщинки. Ее можно наносить и на кожу вокруг глаз, но не чаще двух раз в неделю и не дольше двух месяцев подряд, после чего нужно сделать перерыв.





Для маски потребуются:





• 3 чайные ложки желатина

• 3 столовые ложки молока

• 3 чайные ложки меда

• 3 чайные ложки глицерина





Приготовление: залейте желатин молоком, перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике. С утра растопите смесь на водяной бане, добавьте мед и глицерин. Хорошо все перемешайте.





Маску наносят в три слоя. Первый — очень тонкий. Нанесите, подождите, пока смесь немного затвердеет, и нанесите второй слой, и через несколько минут наносите на кожу лица и декольте третий слой. Оставьте маску действовать на 15 минут, затем смойте ее теплой водой, а затем холодной. После умывания нанесите питательный крем.





Эта маска подходит любому типу кожи в любом возрасте. Делайте маску 1-3 месяца по 2-3 раза в неделю. Если у вас аллергия на мед, то можете его заменить овсяной мукой или любым другим жидким маслом.





Визуальный эффект маски становится заметен примерно через 10-15 нанесений, хотя кожа ощущает ее благотворное воздействие даже после одного раза.





Хранение: помните, что из-за содержания в маске свежего молока, ее нужно хранить в холодильнике, но не дольше трех дней.





Совет: если вы приготовили больше смеси для маски, чем можете использовать, например, за неделю, то добавьте смесь натуральные консерванты — несколько капель экстракта косточек грейпфрута или витамина Е. Это поможет маске дольше сохраниться.