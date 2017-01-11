Эта коварная зона бикини: сестры, которые изобрели "эпиляцию по-бразильски"

В туалете одного из лондонских офисов молодые женщины обсуждают свои предпочтения в сфере интимных причесок (или их полного отсутствия). 19-летняя Дженнифер ежемесячно удаляет воском все волосы на лобке: "Самое ужасное — это жуткая боль, раньше я никогда такой не испытывала, но теперь привыкла".







Foto: Shutterstock





"Я предпочитаю, чтобы внизу ничего не было, — говорит 27-летняя Лиза. — Кто-то удаляет волосы [в зоне бикини] перед пляжным отдыхом, а некоторые делают это ради мужчин, и тогда там удаляется вообще все".





С тех самых пор, как эта тема — что женщины делают со своими лобковыми волосами: стригут, бреют, выщипывают, удаляют при помощи воска или же оставляют как есть — была впервые затронута в сериале "Секс в большом городе", она постоянно вызывает споры и стала поводом для нескольких научных исследований.





Последние свидетельствуют, что удаление волос в интимной зоне стало делом обычным. В 2016 году, по данным опроса, проведенного медицинским изданием JAMA Dermatology , 84% американок, принявших участие в исследовании, тем или иным способом укорачивали волосы в зоне бикини, а 62% удаляли их подчистую.





При этом молодые женщины с большей готовностью обихаживают эту часть тела, чем те, кому за 40.





Более раннее исследование, проведенное "Журналом сексуального здоровья" (Journal of Sexual Medicine), увязало этот феномен с распространением порнографии. Эксперты тогда сделали вывод, что эта мода пришла из Южной Америки — отсюда и название "бразильская эпиляция", которым обозначают полное удаление лобковых волос.





Но это еще не вся история.