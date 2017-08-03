ФОТО: белый — это не актуально. Что такое "черная свадьба по-латвийски"

У большинства людей свадьба ассоциируется с белым платьем, цветами и торжественным залом в светлых, жизнерадостных тонах. Но большинство не значит все — существуют пары, желающие отпраздновать вступление в брак несколько иначе. И именно такую свадьбу организовала Мара Нарцисе, хозяйка бренда Timeless Riga, пишет DELFI Viņa.

Мара согласилась немного рассказать и показать, что же такое "черная свадьба". Она отметила, что слово "черный" в этом проекте относится не только к цвету: "Черная свадьба — это отказ от привычных традиций в создании свадебного настроения. В последние годы прослеживается тенденция, что люди стали меньше следовать привычному "так принято", и все больше стали прислушиваться к своим желаниям и ощущениям — как я это вижу, чувствую, как я хочу жить, праздновать. "Черная свадьба" — проект о смелости и личном мироощущении".

Владелица Timeless Riga рассказала, что пара, решившая отпраздновать свадьбу в темных тонах, любит ходить на лодках, и именно с лодками у них связано много воспоминаний и ассоциаций: "Невеста предложила использовать в декоре мотив лодки. Хорошо, мотив. Но почему не реальную лодку? Особенно, если место позволяет. Так у нас появилась идея использовать настоящее деревянное каноэ в оформлении торжественного зала. Оно служило местом, где можно фотографироваться, и куда можно было складывать цветы и подарки для молодоженов". Получилось красиво, романтично и со смыслом. Мара призналась, что ей очень нравится искать и находить индивидуальный подход к клиентам и находить оптимальные решения.

Foto: Juris Zolbergs

Мара уже давно обратила внимание, что традиционная свадьба уходит в небытие — три года назад она заметила, что в мире свадебных платьев белый - уже далеко не главный цвет. "Меня это словно зацепило, я начала собирать картинки на эту тему", — вспоминает женщина. То, что до реализации подобного смелого проекта или свадьбы в готическом или фантастическом стиле осталось ждать недолго, Мара поняла два года назад, а уже этим летом вовсю работала над "Черной свадьбой", подключив свое воображение.

Для этой свадьбы декорации готовились заранее, но Мара признается, что "Черная свадьба" для нее была настоящим вызовом, потому что она требовала выхода из зоны комфорта. Результат порадовал не только ее, но и остальных, и она не слышала ни одного негативного отзыва: "Мне кажется, что я занимаюсь нужным делом".