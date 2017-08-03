LV

ФОТО: белый — это не актуально. Что такое "черная свадьба по-латвийски"

DELFI Woman
Оставить комментарий
ФОТО: белый — это не актуально. Что такое "черная свадьба по-латвийски"
Foto: Elīna Pekulesa

У большинства людей свадьба ассоциируется с белым платьем, цветами и торжественным залом в светлых, жизнерадостных тонах. Но большинство не значит все — существуют пары, желающие отпраздновать вступление в брак несколько иначе. И именно такую свадьбу организовала Мара Нарцисе, хозяйка бренда Timeless Riga, пишет DELFI Viņa.

Мара согласилась немного рассказать и показать, что же такое "черная свадьба". Она отметила, что слово "черный" в этом проекте относится не только к цвету: "Черная свадьба — это отказ от привычных традиций в создании свадебного настроения. В последние годы прослеживается тенденция, что люди стали меньше следовать привычному "так принято", и все больше стали прислушиваться к своим желаниям и ощущениям — как я это вижу, чувствую, как я хочу жить, праздновать. "Черная свадьба" — проект о смелости и личном мироощущении".

Владелица Timeless Riga рассказала, что пара, решившая отпраздновать свадьбу в темных тонах, любит ходить на лодках, и именно с лодками у них связано много воспоминаний и ассоциаций: "Невеста предложила использовать в декоре мотив лодки. Хорошо, мотив. Но почему не реальную лодку? Особенно, если место позволяет. Так у нас появилась идея использовать настоящее деревянное каноэ в оформлении торжественного зала. Оно служило местом, где можно фотографироваться, и куда можно было складывать цветы и подарки для молодоженов". Получилось красиво, романтично и со смыслом. Мара призналась, что ей очень нравится искать и находить индивидуальный подход к клиентам и находить оптимальные решения.

ФОТО: белый — это не актуально. Что такое "черная свадьба по-латвийски"
Foto: Juris Zolbergs

Мара уже давно обратила внимание, что традиционная свадьба уходит в небытие — три года назад она заметила, что в мире свадебных платьев белый - уже далеко не главный цвет. "Меня это словно зацепило, я начала собирать картинки на эту тему", — вспоминает женщина. То, что до реализации подобного смелого проекта или свадьбы в готическом или фантастическом стиле осталось ждать недолго, Мара поняла два года назад, а уже этим летом вовсю работала над "Черной свадьбой", подключив свое воображение.

Для этой свадьбы декорации готовились заранее, но Мара признается, что "Черная свадьба" для нее была настоящим вызовом, потому что она требовала выхода из зоны комфорта. Результат порадовал не только ее, но и остальных, и она не слышала ни одного негативного отзыва: "Мне кажется, что я занимаюсь нужным делом".

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО: Эта фотосессия пожилых молодоженов из Латвии стала сенсацией в соцсетях

ФОТО: Эта фотосессия пожилых молодоженов из Латвии стала сенсацией в соцсетях
ФОТО: латвийские дизайнеры создали сумочки из старых газет

ФОТО: латвийские дизайнеры создали сумочки из старых газет
Фото: красота этих корейских тортов поразит ваше воображение

Фото: красота этих корейских тортов поразит ваше воображение
ФОТО: белый — это не актуально. Что такое

ФОТО: белый — это не актуально. Что такое "черная свадьба по-латвийски"

Провожаем лето стильно: 31 модный образ для жаркого августа

Провожаем лето стильно: 31 модный образ для жаркого августа

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

Печальная новость: молодой маме Агнесе Энгеле не удалось победить рак

Печальная новость: молодой маме Агнесе Энгеле не удалось победить рак

Drakula

"Вампирское" омоложение: новый любимый бьюти-тренд знаменитостей

подробнее
Печальная новость: молодой маме Агнесе Энгеле не удалось победить рак

Печальная новость: молодой маме Агнесе Энгеле не удалось победить рак

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

"Думала, это просто усталость после родов". Молодая мама Агнесе борется с раком и ей нужна помощь (2)

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье (1)

От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

От прыщей к сияющей красоте: как менструальный цикл влияет на ваш внешний вид

подробнее
Только на woman
Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

Maija Silova

Десять вопросов о счастье и красоте: отвечает телеведущая Майя Силова