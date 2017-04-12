Необычные бьюти-тренды в Сети появляются с завидным постоянством. На этот раз модницы, готовясь к пляжному сезону, украшают блестками... ягодицы. А результатом делятся в Instagram.





A post shared by Mia Kennington (@thrillsoftomorrow) on Mar 21, 2017 at 11:00am PDT

Популяризировала странное украшение визажист Миа Кеннингтон, которая сама себя называет glitter creature (блестящее создание), пишет Popsugar.

A post shared by Mia Kennington (@thrillsoftomorrow) on Mar 14, 2017 at 3:05am PDT

По словам визажиста, идея такого необычного "макияжа" пришла ей и ее коллеге во время работы на одном из фестивалей, который проходил на пляже. "Мы были в бикини, так что песок постоянно прилипал к телу. Мы подумали, что можем использовать это себе на пользу. Поэтому мы решили нанести блестки на ягодицы", — рассказала Миа.