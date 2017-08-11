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ФОТО: израильский фотограф создала серию портретов людей-альбиносов, и это невероятно красиво

DELFI Woman
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ФОТО: израильский фотограф создала серию портретов людей-альбиносов, и это невероятно красиво
Foto: Yulia Taits

Фотограф из Израиля Юлия Тайтс опубликовала серию своих фотографий под названием Porcelain Beauty ("Фарфоровая красота" — прим. ред.). В проекте снялись люди с альбинизмом — врожденным отсутствием пигмента в коже и волосах, пишет Good Housekeeping.

Альбиносы обладают нестандартной, завораживающей красотой, причем каждый из них красив по-своему. Это и постаралась запечатлеть на своих снимках Юлия Тайтс. Фотограф призналась, что получила невероятное количество положительных отзывов, и благодаря им сейчас готовит к выпуску вторую серию фотографий под названием Porcelain Beauty 2 ("Фарфоровая красота 2" — прим. ред.).

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DELFI Woman

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