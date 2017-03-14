Идея о создании проекта возникла у Лауры, когда одна женщина попросила у фотографа запечатлеть тело ее сына после операции на сердце. "Он родился с редкой сердечной болезнью", — написала она Лауре. "Эти операции не исправляют порок, а лишь продлевают жизнь. Такие дети — первые в очереди на трансплантацию сердца. У страдающих от этой болезни, фактически работает лишь часть сердца. Но мальчик оказался сильнее болезни, и теперь он здоровый и жизнерадостный трехлетка", — рассказывает Лаура .

"После разговора с семьей мальчика я поняла, что этот опыт был очень особенным. Спустя пару месяцев я начала обсуждать тему будущего проекта с другими людьми — говорила о шрамах и их значении. Выяснилось, что почти каждому есть что рассказать и показать. Многие фотографии остались неопубликованными, потому что таких рассказов сотни.

Фотографы любят считать себя психологами, и я, ежедневно работая на фэшн-съемках и снимая свадьбы, неоднократно с этим сталкивалась, но с этим проектом было иначе. Я не знаю, является ли причиной тому наша природная робость, но люди стесняются своей внешности, боятся, что о них подумают другие. Поэтому я стараюсь объяснить, о чем этот проект, какая идея стоит за ним", — говорит Лаура, добавляя, что фотографии до этого можно было также увидеть и "вживую" — во Дворце культуры "Зиемельблазма".

Цель проекта "Анатомия шрамов" — показать, что шрам на человеческом теле — это знак отличия, а не недостаток.

"Создавая проект, я пришла к выводу, что мы наслаждаемся тем, что нам привычно. Но эстетизация простирается глубже — ее нельзя трактовать однозначно. Хочу каждому напомнить, как важно в этом культе красоты и перфекционизма на потерять себя под гнетом стереотипов. Шрамы — это красиво, ведь они — часть нас и нашего опыта", — говорит Лаура.