В марте этого года пользователи социальных сетях могли следить за проектом стилиста и визажиста Дианы Вонды — Криевы под названием "20 дней с помадой SOTHYS" с тегом #20dayswithsothyslipstick. Цель этого проекта была показать насколько интересные, необычные и разнообразные образы можно создавать с помощью декоративной косметики, аксессуаров и разнообразия причесок и укладок

C 9 по 28 марта стилист в визажист Диана Вонда — Криева каждый день публиковала в Instagram и Facebook профиле новые фотографии проекта, на которых изображена одна модель в белой рубашке.





"Когда я читала отзывы и комментарии людей, следивших за проектом, многие спрашивали, действительно ли на всех фотографиях одна и та же модель. Я хотела показать силу креативности и декоративной косметики, подобрав 20 разных оттенков губной помады одной девушке, и успешно это обыграть. Существует убеждение, что каждой женщине подходят только некоторые оттенки губной помады. И все же правильно подобрав оттенки теней для глаз и губной помады, я показала, как любой, даже самый смелый продукт декоративной косметики может быть элегантно и со вкусом применен," рассказывает стилист и визажист Диана Вонда — Криева, которая сотрудничала с фотографом Алексеем Боцоком.

Стилист и визажист признается, что для создания проекта она черпала вдохновение от линии помад профессиональной французской марки декоративной косметики SOTHYS, которая состоит из 20 оттенков. В течение 20 дней полная коллекция была отражена в различных образах.