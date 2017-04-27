Месяц назад талантливый Эдуард Казарян прилетел из солнечного Еревана в Ригу, чтобы преподавать здесь колористику и делать латвийских женщин красивее. В интервью DELFI woman он рассказал о важных вещах, которые стоит знать перед тем, как вы решитесь сменить цвет волос, а также о том, почему не стоит выбирать прическу по фото.
"Экспериментировать с цветом можно по-разному. Мы можем видеть, как ведущие мировые школы колористики и парикмахерского искусства (порой в один и тот же сезон) предлагают весьма противоречивые тренды. Поэтому нужно выбирать лучшее, а не пытаться следовать всем тенденциям сразу. Так недолго сойти с ума и потерять волосы", — говорит Эдуард.
При этом, в работах мастера можно увидеть как "кричащие" цвета, так и натуральные оттенки.
"В колористике нет золотой середины — вы либо переходите на сторону сумасшедших оттенков, либо отдаетесь классике. Но в любой сфере классика остается самой большой ценностью, основой всего", — говорит Эдуард.
Если кто-то скажет, что натуральные оттенки — это скучно, то колористу есть, что на этот счет ответить.
"Многие женщины думают, что для смены образа необходимо обязательно радикально менять прическу и цвет волос, однако даже отрезав одну или две пряди и "разбавив" натуральный оттенок несколькими цветовыми нюансами, локонам можно придать и дополнительный визуальный объем и невероятную притягательность — цвет будет играть на солнце, в самом положительном смысле привлекая внимание окружающих. Такая прическа будет выглядеть красиво и дорого во все времена".
"Все гениальное — просто. Волосы должны выглядеть естественно, чтобы никому и в голову не пришло, что на укладку потрачено полдня. Прическа, над которой перетрудились, будет выглядеть замучанной, неопрятной. В парикмахерском искусстве это просто дурной вкус", — объясняет мастер.
"Чрезвычайно важно правильно подбирать оттенки краски к цвету кожи. Только при соблюдении этого условия цвет будет "сидеть" на вас, будь он хоть розовый или фиолетовый", — говорит Казарян.
"Женщины очень часто смотрят на фото в интернете, приходят с ними к мастеру, при этом не понимая главного — прическа и цвет волос на фото подходит к конкретному лицу конкретной модели, но это вовсе не значит, что такие же стрижка и покраска подойдут вам. В то же время, если показать клиентке такой цвет отдельно в каталоге — она 100% не захочет его выбрать. Поэтому необходимо разрабатывать каждый образ в отдельности, и, предлагая свои варианты, вы должны быть готовы к тому, что профессионал в ответ также предложит вам свое видение. Но, разумеется, профессиональный мастер сделает все, чтобы его клиент ушел довольный и красивый", — резюмирует Казарян.