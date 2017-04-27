Месяц назад талантливый Эдуард Казарян прилетел из солнечного Еревана в Ригу, чтобы преподавать здесь колористику и делать латвийских женщин красивее. В интервью DELFI woman он рассказал о важных вещах, которые стоит знать перед тем, как вы решитесь сменить цвет волос, а также о том, почему не стоит выбирать прическу по фото.

"Экспериментировать с цветом можно по-разному. Мы можем видеть, как ведущие мировые школы колористики и парикмахерского искусства (порой в один и тот же сезон) предлагают весьма противоречивые тренды. Поэтому нужно выбирать лучшее, а не пытаться следовать всем тенденциям сразу. Так недолго сойти с ума и потерять волосы", — говорит Эдуард.





При этом, в работах мастера можно увидеть как "кричащие" цвета, так и натуральные оттенки.





A post shared by Eduard Ghazaryan (@eduard_ghazaryan) on Mar 15, 2017 at 12:41pm PDT

"В колористике нет золотой середины — вы либо переходите на сторону сумасшедших оттенков, либо отдаетесь классике. Но в любой сфере классика остается самой большой ценностью, основой всего", — говорит Эдуард.

A post shared by Eduard Ghazaryan (@eduard_ghazaryan) on Apr 18, 2017 at 1:12pm PDT





Если кто-то скажет, что натуральные оттенки — это скучно, то колористу есть, что на этот счет ответить.





"Многие женщины думают, что для смены образа необходимо обязательно радикально менять прическу и цвет волос, однако даже отрезав одну или две пряди и "разбавив" натуральный оттенок несколькими цветовыми нюансами, локонам можно придать и дополнительный визуальный объем и невероятную притягательность — цвет будет играть на солнце, в самом положительном смысле привлекая внимание окружающих. Такая прическа будет выглядеть красиво и дорого во все времена".





A post shared by Eduard Ghazaryan (@eduard_ghazaryan) on Apr 16, 2017 at 1:30pm PDT