Доулинг фотографировал моделей из 20 стран в течение года. Его книга "Рыжеволосая красота" вышла ко Дню Святого Патрика 17 марта и посвящена "самым уникальным людям на земле" — так он сам называет обладателей рыжих волос.

"Этим проектом я хочу показать красоту рыжеволосых людей. Цель книги — позволить им гордиться собой. Издевательства над рыжими — реальная проблема, и даже надо мной в школе смеялись из-за того, что я встречался с рыжей девушкой", — рассказал фотограф.

Моделями фотографа стали девушки из Польши, Австрии, России, Украины, Германии, Ирландии, Шотландии и других стран. В нашей галерее вы можете увидеть некоторые работы Доулинга.