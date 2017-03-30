Юная Элизабете уже восемь лет живет с родителями в Кардиффе, и, по словам мамы девушки, она мечтает не просто стать моделью, а примкнуть к знаменитым на весь мир "ангелам" Victoria's Secret.

Прошлой осенью Элизабете решила попытать счастье в конкурсе Top Model UK. Были приняты тысячи заявок на участие от девушек со всей Великобритании, поэтому отбор в финал проходил в течение нескольких месяцев. Но харизматичной Элизабете удалось убедить жюри в своей компетентности, и она, будучи одной из самых молодых участниц за всю историю конкурса, вошла в число его финалисток, а в этом месяце одержала победу в категории editorial — это означает, что модель отныне сможет участвовать как в модных показах, так и в рекламных съемках и фотосессиях.

Победа в этом престижном конкурсе также дает Элизабете возможность поучаствовать в Лондонской неделе моды. Кроме того, девушка уже заключила контракт с модельным агентством Mapa Model Management, и получила другие заманчивые предложения к сотрудничеству.