Гладко и нежно: лучшие способы и советы для избавления от лишних волосков на теле

Хотя лето в Латвии началось уже больше месяца назад, погодные условия пока не так часто позволяют нам по-настоящему насладиться пляжным сезоном. Но это вовсе не должно мешать нам заботиться о коже должным образом. А чтобы она была нежной и красивой по всему телу, следует подумать также и об удалении нежелательного волосяного покрова. DELFI Viņa предлагает подборку наиболее эффективных методов и советов для избавления от лишних волосков.

Ваксация и шугаринг Удаление лишних волос с использованием твердого или жидкого воска или сахара (шугаринга) является наиболее выгодным способом получения гладкой кожи даже на самых деликатных участках тела, потому что при регулярном прохожеднии этих процедур структура волосков истончается, а процесс ее восстановления происходит с каждым разом все более медленно, что в итоге позволяет коже сохранять нежность и гладкость дольше.





Провести ваксацию или шугаринг можно также в домашних условиях. Косметологи считают, что удаление волос при помощи сахара является в этом случае даже более оптимальным, так как при этой процедуре кожа травмируется меньше, и вы избавляетесь исключительно от лишних волосков, а не срываете вместе с ними верхний слой кожи.



Как приготовить пасту для шугаринга?

Для этого вам потребуется 450 г сахара, 50 мл воды и 50 мл лимонного сока. Эти ингредиенты необходимо смешать и расплавить в кастрюле на медленном огне, избегая пригорания. Когда масса приобретет золотисто-коричневый цвет и на ее поверхности начнут появляться пузырьки, а текстура станет напоминать мед, кастрюлю нужно будет убрать с огня, а саму пасту переместить в контейнер и поставить в прохладное место.





Когда паста для шугаринга остынет, ее можно будет использовать. Необходимо будет нанести ее на кожу тонким слоем, а после того, как она станет чуть тверже, вам останется лишь сорвать ее против направления роста волос. В свою очередь, если вы захотите использовать пасту теплой, вам понадобится применить также бумажные или тканевые полоски для ваксации.



Кремы для депиляции

Если ваш болевой порог не позволяет вам применять ваксацию и шугаринг, остаются и другие, не столь эффективные, но не менее популярные способы: один из них — использование крема для депиляции. Однако, следует отметить, что контриндикацией к применению этого средства является излишняя чувствительность кожи, поэтому эксперты советуют такие кремы использовать только в области ног. Химический состав депиляционных кремов не позволит применять их в зоне бикини и лица, а также подмышек — в противном случае вы рискуете заработать кожное раздражение, а в некоторых случаях и более тяжелую аллергическую реакцию!

Бритье

Несмотря на краткосрочный эффект этого метода, сегодня он все еще не сдает своих позиций по популярности как среди мужчин, так и среди женщин. Чтобы добиться наиболее оптимального результата, перед бритьем эксперты советуют сделать пилинг кожи, а затем позволить ее порам лучше раскрыться при помощи теплого душа или принятия ванны. Во время бритья нельзя забывать о применении специального лосьона и пены, а после процедуры обязательно следует позаботиться об увлажнении кожи, чтобы уменьшить риск последующего врастания волосков.

Кондиционер для волос

Использование кондиционера смягчит кожу и сделает ее более гладкой и увлажненной, что позволяит быстрее и эффективнее сбрить лишние волоски, а заодно и уменьшит риск травм и раздражения.

Масло для тела

Хотя, возможно, многим непривычно будет использовать масло в качестве альтернативы пены для бритья, но оно все же способно прекрасно обеспечить необходимое скольжение бритвенного станка по коже и последующее ее увлажнение. Лучше всего для этих целей подойдет кокосовое и лавандовое масло, а также масло из ростков пшеницы.