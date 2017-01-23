У вас может быть стройная фигура, роскошные волосы, ухоженные руки… Казалось бы, ничего не выдает ваш истинный возраст. Но как быть с морщинками в уголках глаз? Чтобы справиться с такой неприятностью, помимо основного ухода за кожей вокруг глаз, используйте специальные косметические маски с омолаживающим эффектом и питательными свойствами, пишет MyJane.ru.
Не обязательно покупать готовые маски. Их можно приготовить из натуральных компонентов, продуктов питания, различных даров природы, причем, по эффективности они не уступают дорогим косметическим средствам. Такие маски отлично подтягивают мелкие морщинки, увлажняют, питают и омолаживают кожу. Периодичность применения — 2-3 раза в неделю.