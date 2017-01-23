Не обязательно покупать готовые маски. Их можно приготовить из натуральных компонентов, продуктов питания, различных даров природы, причем, по эффективности они не уступают дорогим косметическим средствам. Такие маски отлично подтягивают мелкие морщинки, увлажняют, питают и омолаживают кожу. Периодичность применения — 2-3 раза в неделю.