Отметим, что для обложки Ирина снялась без макияжа. "Новый год, еще одна новая обложка", — подписала снимок Шейк.

Напомним, о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, в СМИ активно заговорили в ноябре, когда папарацци сфотографировали модель с заметно округлившимся животиком. Кроме того, по слухам, Ирина и ее возлюбленный Брэдли Купер уже обручились, правда, сама пара никак не комментирует эту информацию.