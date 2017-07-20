Из брюнетки в блондинку: четыре важных вещи, которые вам стоит знать об осветлении волос

Если вы давно задумываетесь о смене имиджа и желаете из жгучей брюнетки перекраситься в нежный блонд, то перед походом к колористу DELFI Viņa советует учесть несколько важных моментов, касающихся обесцвечивания волос и последствий этой процедуры.

Во-первых, важно понимать, что мастер не всегда сможет дать вам желаемый результат окрашивания за одну процедуру. Все зависит от того, какой тон ваши волосы имеют изначально, а также от того, какой цвет вы хотите получить в итоге. В любом случае, чтобы перейти от темных волос к светлым, для начала вам необходимо будет пройти процедуру их обесцвечивания. Если вы хотите стать блондинкой как можно быстрее — мастер, вероятно, учтет ваши пожелания, но считайтесь с тем, что ударная доза Блондорана или аналогичных средств для обесцвечивания, использованных за одну процедуру, ощутимо и крайне негативно повлияет на качество ваших волос.







Дешево красивой блондинкой стать не выйдет. Опять же, все зависит от изначального цвета ваших волос, но осветление и последующая окраска с применением нескольких тонов (шатуш, балаяж, омбре, калифорнийское мелирование и др.) — сложные процедуры с большой затратой материалов и времени, а следовательно — поход в салон за красивым результатом может обойтись вам в 120-150 евро.





Структура волос после обесцвечивания сильно изменится. Они станут более пористыми и сухими. Поэтому став блондинкой, вам нужно будет более бережно относиться к своим волосам — им потребуется интенсивный и регулярный уход с применением различных восстанавливающих масок, кондиционеров, бальзамов и серумов.





Со временем волосы приобретут желтоватый оттенок. Избежать этого явления у вас не получится, так как это естественный процесс "выхода" из волоса тона, положенного на обесцвеченные волосы. Фактически, остается лишь поддерживать желаемый блонд, раз в 1-2 недели тонируя их оттеночным шампунем или бальзамом. Кроме того, чем реже вы будете прибегать к мытью волос,тем дольше продержится на них цвет.

