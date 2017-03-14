Самое простое, что можно сделать — посетить парикмахерскую. Секущиеся кончики исчезнут, волосы будут выглядеть свежо и намного более привлекательно, чем прежде. Кстати, можно сменить прическу, если есть желание, весна — это как раз то время, когда обновление логично.





Кроме того, в конце зимы и начале весны волосы особенно нуждаются в специальном уходе. На несколько недель стоит забыть про фен, плойки и щипцы. Эти приборы сушат волосы и делают их безжизненными. А вот различные маски и бальзамы, наоборот, необходимо делать почаще (желательно через 1-2 дня). Это поможет витаминизировать, укрепить и сделать волосы гладкими и мягкими.





Что можно использовать для масок и бальзамов? Подойдут обычные продукты. Мед, корица, кефир, яйцо, дрожжи, лук, горчица, желатин и многое другое. Вот несколько простых рецептов.