Головные уборы из синтетики не только плохо греют: они еще и не дают коже головы дышать, не впитывают влагу и создают "парниковый эффект".

Поэтому если вы обеспокоились состоянием волос — начните с ревизии гардероба. Совсем отказываться от шапок ни в коем случае не стоит: мороз только усугубит проблемы. Правильным будет остановить выбор на моделях из натуральной шерсти и меха на шелковой подкладке.

Не злоупотребляйте горячей укладкой и окрашиванием

"Укладка феном, окрашивание, к которому прибегают около 70% российских женщин, хлорированная вода, солнце и другие факторы сначала повреждают структуру верхнего слоя волоса, кутикулы, а затем — и его сердцевину", — говорит доктор Натали Сорс, эксперт NIVEA по созданию средств для ухода за волосами. Поэтому старайтесь выбирать щадящие красители для волос и не увлекайтесь горячей укладкой.

Конечно, совсем отказаться от фена вряд ли получится, но, во-первых, никогда не сушите волосы на максимальной температуре, во-вторых, обязательно используйте термозащиту, и в-третьих, хотя бы пару раз в неделю давайте локонам высохнуть естественным путем. А вот от щипцов для завивки и выпрямления стоит отказаться хотя бы на время лечения волос.



