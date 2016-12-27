Старение. Возраст является ключевым фактором появления двойного подбородка. По мере старения кожа теряет свою эластичность, соединительная ткань не так сильно удерживает низ подбородка, и он плавно опускается, из-за чего и возникает характерный косметический дефект. В этом случае хороший эффект дает пластика.

Лишний вес. Вы можете автоматически заметить появление двойного подбородка одновременно с прибавкой лишнего веса. В случае появления лишнего веса или ожирения наблюдается распределение избыточных объемов подкожного жира по всему телу, и подбородок не является исключением. Время сесть на диету!







Неправильное питание. Избыточное содержание соли, углеводов и жира в рационе может стать причиной появления двойного подбородка. Также к этому приводит обезвоживание, которое вызывает отеки лица.

Наследственность. Если вы не страдаете от лишнего веса, то, возможно, уже появились на свет с лишними слоями жира под подбородком из-за того, что от них страдали ваши отец и дедушка. Да, иногда причиной появления двойного подбородка является генетика.







Телефоны и ноутбуки. Благодаря современным гаджетам мы проводим большую часть времени, склонив голову вниз. Привычка смотреть в экран монитора ноутбука или смартфона вызывает провисание кожи под подбородком и появления характерного двойного подбородка. Старайтесь поменьше наклонять голову.

