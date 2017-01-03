Одним из типичных заблуждений эксперты считают теорию о том, что волосы опасно часто мыть, так как это их портит и высушивает кожу головы. На самом деле, говорят специалисты, мыть волосы нужно по мере потери свежести.





"В коже головы много сальных желез, и важно, чтобы они не закупоривались, потому что это может спровоцировать появление перхоти. Мыть голову раз в два дня — стандартная практика для жительниц большого города", — приводится их мнение в журнале.





Помогает ли шампунь от выпадения волос? Медики считают, что нет. По их словам, шампунь не справляется с этой проблемой, поскольку он не лечебный препарат и предназначен лишь для очищения волос от пыли и отмерших чешуек. При покупке шампуня нужно ориентироваться на тип волос и кожи головы, отметили они.





Считается, что для хорошего состояния волос нужно есть достаточно белка. Но если вы по этой причине налегаете на мясо, то делаете неправильно, сообщили эксперты. "Для волос полезны специи — имбирь, горчица, васаби, имбирь. Горький шоколад, по несколько квадратиков каждый день. Компоты из сухофруктов, отвар шиповника, гречневые и пшенные каши. А так же фасоль, чечевица, кедровые и грецкие орехи как источники растительного белка", — поделилась рекомендацией косметолог Любовь Мазитова.



