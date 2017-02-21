Предлагаем посмотреть на некоторые примеры, наглядно доказывающие, что не всегда стоит верить тому, что мы видим, как и то, что даже "идеальные" модели в других ракурсах могут выглядеть не так уж и хорошо.

Отметим, что все приведенные ниже кадры "до" и "после" сделаны с перерывом всего в несколько секунд.

A post shared by Sara Puhto (@saggysara) on Nov 16, 2016 at 2:08am PST





A post shared by Snapchat: AnnaVictoriaFit (@annavictoria) on Jan 16, 2017 at 3:12pm PST



A post shared by jenwiderstrom (@jenwiderstrom) on Sep 18, 2016 at 12:01pm PDT



A post shared by Emily Skye — Health & Fitness (@emilyskyefit) on Sep 6, 2016 at 6:07am PDT



A post shared by Kayla Itsines (@kayla_itsines) on Feb 12, 2016 at 9:01pm PST



A post shared by M a g g i e (@jaeatleta) on Sep 15, 2016 at 8:45am PDT



A post shared by Hailey Bettencourt (@haileybettencourtfitness) on Aug 20, 2016 at 6:09am PDT



A post shared by Jess (@plankingforpizza) on Feb 9, 2016 at 7:03am PST



A post shared by Laura Elizabeth Schmid (@ellafitness_) on Apr 4, 2015 at 8:28am PDT



A post shared by JESS KING (@jessraeking) on Aug 4, 2016 at 3:15am PDT



A post shared by Laura Henshaw (@laura.henshaw) on Aug 1, 2016 at 2:10am PDT