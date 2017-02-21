Предлагаем посмотреть на некоторые примеры, наглядно доказывающие, что не всегда стоит верить тому, что мы видим, как и то, что даже "идеальные" модели в других ракурсах могут выглядеть не так уж и хорошо.

Отметим, что все приведенные ниже кадры "до" и "после" сделаны с перерывом всего в несколько секунд.

A post shared by Sara Puhto (@saggysara) on Nov 16, 2016 at 2:08am PST


A post shared by M a g g i e (@jaeatleta) on Sep 15, 2016 at 8:45am PDT


A post shared by Jess (@plankingforpizza) on Feb 9, 2016 at 7:03am PST


A post shared by JESS KING (@jessraeking) on Aug 4, 2016 at 3:15am PDT


A post shared by @fitmom.2.three on Feb 2, 2016 at 6:26am PST