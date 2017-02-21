Большинство людей перед публикацией фото в интернете делают как минимум пару кадров, чтобы можно было выбрать из них лучший. В то же время существует целое множество хитростей, позволяющих нам выглядеть на фото красавцами и красавицами с более тонкими чертами лица и атлетичной фигурой. И таких "фото-обманок" в сети хватает, пишет DELFI Viņa. Но некоторые люди пытаются с ними бороться.
Предлагаем посмотреть на некоторые примеры, наглядно доказывающие, что не всегда стоит верить тому, что мы видим, как и то, что даже "идеальные" модели в других ракурсах могут выглядеть не так уж и хорошо.
Отметим, что все приведенные ниже кадры "до" и "после" сделаны с перерывом всего в несколько секунд.