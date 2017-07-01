Лучшие дни в июле, чтобы навести красоту

В июле планеты выстроятся так, что вечеринок, мероприятий, тусовок и просто милых посиделок в компании интересных людей будет больше, чем грибов после дождя. Именно поэтому нужно всегда быть готовой, чтобы наслаждаться жизнью. В этом вам поможет Delfi Orākuls и расскажет о самых благоприятных датах для наведения красоты.

Волосы: стрижем, красим, удаляем

Самый лучшие и "долгоиграющие" стрижки, прически и покраски получатся со второй половины 23 июля по 27 июля, а с 12 по 14 и с 21 по 23 июля дайте парикмахерам передохнуть. Ваксацию, шугаринг и прочие виды эпиляции запланируйте на период с 7 по 9 и с 15 по 18 июля. С 23 по 25 июля волоски лучше не трогать.

Для шелковистой и здоровой кожи

Питательные маски для лица, в том числе и приготовленные дома с фруктами, ягодами и медом, запланируйте на 10 июля, а чистку лица — на 17-18 и 20 июля.Не забывайте про разгрузочные дни. Лучшие даты смотрите в нашем Лунном календаре.

Забота о руках и ногах

Самое благоприятное время для маникюра — с вечера 7-го по 9 июля включительно, 19 и 20 июля, ногти лучше не беспокоить. Лучшие дни для педикюра выпадают на конец месяца — 25-27 июля. Однако не бойтесь испортить педикюр и ходите босиком. "Заземление", здоровье и природное "спа" — нечастые подарки июля, которыми не стоит пренебрегать.

Массажи и бани

Запишитесь к массажисту на 1-2 или с 5 по 9 июля. А в баньку лучше сходить 3 июля, хотя отличное время для бани — 8, 11, 15, 18, 25, 27-29 июля).

Осторожно: солнце!

Постарайся не заснуть на солнышке 15-16 и 23-25 июля — в эти дни риск обгореть особенно велик.