Знойная американо-колумбийская актриса, модель и телеведущая София Вергара в свои 44 года продолжает будоражить воображение поклонников всех возрастов. Актриса признается, что просто обожает вредные сладости. Но при этом ухитряется оставаться стройной. В чем же ее секрет? Пишет Los Angeles Times.
В интервью изданию актриса рассказала о четырех важных моментах, которые способствуют поддержанию ее стройности.
Беру выходные
Чтобы не впасть в депрессию от строгой диеты и постоянных тренировок, нужны выходные. Кроме того, такие "загрузочные дни" позволяют организму отдохнуть и "перезапускать" метаболизм, таким образом увеличивая эффект от занятий и диетического режима. Поэтому Вергара занимается спортом пять дней в неделю, но позволяет себе "ослабить вожжи" во время уикенда.
Пропускаю бег
"У меня плохие коленки, поэтому я не бегаю", — объясняет Вергара. Вместе с тем, поддерживать себя в форме — часть актерской работы. Поэтому, в дополнение к строгой диете актриса использует для занятий особую машину Megaformer, совмещающую в себе тренировки с собственным весом и кардионагрузки.
Тягаю "железо"
С возрастом у женщин обычно происходит потеря мышечной массы. Но Вергара считает иначе. "Мне 44", — говорит она, объясняя свое увлечение тренировками с тяжелым весом. "Сейчас очень важно правильно построить мышцы". Муж актрисы, Джо Манганьелло, кстати, тоже увлекается "железом", но тренироваться предпочитает отдельно. "Гантели у него слишком тяжелые", — говорит актриса.
Ищу баланс
"Мне нравится ощущать себя максимально хорошо", — говорит Вергара. "А это значит окружать себя семьей и друзьями, создавать правильную атмосферу". Актриса рассказала, что никогда не станет корить себя за "лишний кусочек торта". В конце концов, по словам самой Софии, колумбийские женщины довольны своими телами.