Беру выходные





Чтобы не впасть в депрессию от строгой диеты и постоянных тренировок, нужны выходные. Кроме того, такие "загрузочные дни" позволяют организму отдохнуть и "перезапускать" метаболизм, таким образом увеличивая эффект от занятий и диетического режима. Поэтому Вергара занимается спортом пять дней в неделю, но позволяет себе "ослабить вожжи" во время уикенда.



