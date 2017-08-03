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Магия взгляда: секреты макияжа для голубых глаз

DELFI Woman
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Магия взгляда: секреты макияжа для голубых глаз
Foto: Shutterstock

Если вы обладательница голубых глаз, то вне зависимости от оттенка и насыщенности цвета — яркий и прозрачный или голубой с жемчужным или зеленым оттенком, есть несколько хитростей, которые выделят ваш взгляд из тысячи. Delfi Viņa раскрывает секреты выразительных и ярких глаз.

Выберите бронзовые тени для глаз

Оранжевый — контрастный цвет синего. Любой тон с примесью оранжевого, например, бронзовый или медный, контрастно выделит голубой цвет ваших глаз. Особенно эффектно это выглядит в вечернем макияже.

Попробуйте серо-коричневые тона

Эта палитра отлично подходит обладательнице голубых глаз для повседневного макияжа. Эти цвета хорошо сочетаются, а если выбрать немного блестящие тени, то эффект только усилится.

Забудьте о черном карандаше для глаз

Если у вас светлые глаза, то черные линии будут выглядеть слишком грубо и примитивно. Вместо черного попробуйте темно-серый или темно-синий карандаш. Оба цвета выделят ваши глаза и подчеркнут цвет радужки.

Магия взгляда: секреты макияжа для голубых глаз
Foto: Shutterstock

Не жалейте черной туши

Если черный карандаш или подводка на веках вам не подходит, то черная тушь, наоборот, придаст глазам выразительность и объем. Не жалейте туши и смело наносите ее в несколько слоев. Только следите, чтобы ресницы были прокрашены от корней до кончиков и тщательно прочесаны, чтобы избежать эффекта "паучьих лапок".

Яркие губы оттенят ваши глаза

Голубоглазым красавицам подходит ярко-красная помада. Это единственный элемент, на который они всегда могут положиться. Оранжевые и красные тона создают превосходный контраст, поэтому красная помада подходит для тех случаев, когда вы хотите впечатлить не только своей личностью, но и внешностью, например на фотосессии, свидании или интервью.

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DELFI Woman

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