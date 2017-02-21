Журнал Molecular & Cellular Proteomics рассказал о новом исследовании ученых из Университета Бригама Янга, которые установили, как можно замедлить процесс старения на клеточном уровне. Такой эффект, по словам авторов работы, становится достижим при условии сокращения калорийности рациона, пишет Medikforum.ru.

Ученые провели эксперименты на мышах, и эти опыты показали, что снижение калорийности употребляемой пищи оказывается связанным со снижением активности рибосом — частиц клетки, ответственных за синтез белка. У наблюдаемых специалистами животных данный процесс вызвал биохимические изменения в их организмах, которые привели к замедлению молекулярного старения.





"Когда рибосомы — производители белков — замедляют свою работу, процесс старения клеток также замедляется", — цитирует издание биологов.



