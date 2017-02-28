Перманентом бровей, век и губ уже никого не удивить. Думали, что видели все? Новый тренд, набирающий все большую популярность в сети, доказывает, что это не так, пишет DELFI Viņa.
С уверенностью говорим, что в этом сезоне веснушки станут одной из самых модных "изюминок", поэтому не нужно больше камуфлировать их косметикой, и даже напротив - можно попробовать подчеркнуть их цвет и форму, как это уже делают самые продвинутые бьюти-блогеры.
Некоторые девушки, правда, решили пойти еще дальше, нарисовав веснушки на своем лице при помощи татуажа. Но мы не советуем вам идти на такой шаг. Вместо этого предлагаем просто посмотреть на отчаянных любительниц веснушек.