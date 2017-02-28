С уверенностью говорим, что в этом сезоне веснушки станут одной из самых модных "изюминок", поэтому не нужно больше камуфлировать их косметикой, и даже напротив - можно попробовать подчеркнуть их цвет и форму, как это уже делают самые продвинутые бьюти-блогеры.

Некоторые девушки, правда, решили пойти еще дальше, нарисовав веснушки на своем лице при помощи татуажа. Но мы не советуем вам идти на такой шаг. Вместо этого предлагаем просто посмотреть на отчаянных любительниц веснушек.

A post shared by Man.duh Smith (@mandaals) on May 22, 2016 at 10:42am PDT



A post shared by Adorned Precision Body Arts (@adornedtattoovancity) on Feb 9, 2017 at 1:16pm PST



A post shared by Mo Southern (@mmsouthern) on Feb 15, 2017 at 11:23am PST



A post shared by Rebecca Martin (@missrebeccajane_13) on Jan 20, 2016 at 8:01am PST



A post shared by SARAH GRISDALE 🌵 (@sarahgrisdaletattoo) on Feb 26, 2017 at 1:33am PST