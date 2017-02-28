С уверенностью говорим, что в этом сезоне веснушки станут одной из самых модных "изюминок", поэтому не нужно больше камуфлировать их косметикой, и даже напротив - можно попробовать подчеркнуть их цвет и форму, как это уже делают самые продвинутые бьюти-блогеры.

Некоторые девушки, правда, решили пойти еще дальше, нарисовав веснушки на своем лице при помощи татуажа. Но мы не советуем вам идти на такой шаг. Вместо этого предлагаем просто посмотреть на отчаянных любительниц веснушек.

A post shared by Man.duh Smith (@mandaals) on May 22, 2016 at 10:42am PDT


A post shared by Mo Southern (@mmsouthern) on Feb 15, 2017 at 11:23am PST