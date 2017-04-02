В прошлую пятницу, 24 марта шведская марка Oriflame с гордостью представила публике своего нового посла — легкоатлетку, обладательницу титула "Лучшая спортсменка Латвии" Лауру Икауниеце-Адмидиню.

"Лаура вдохновляет женщин по всему миру воплощать свои мечты в реальность, идти к своим целям и каждый день воспринимать как еще одну возможность достичь большего. Это именно те ценности, которые всегда были близки компании Oriflame", — говорят представители компании.









Во время проведения мероприятия люди со всей Латвии могли подключиться в аккаунту Oriflame в Facebook, чтобы принять участие в живой дискуссии и в режиме онлайн задать свои вопросы участникам самой дискуссии — Лауре Икауниеце-Адмидине, модному редактору Кристине Рудзинской, автору блога Happywhispers Лиге Анджане и эксперту по темам стиля, моды и красоты Андрису Рускулису.





Затем Лаура провела для всех желающих короткую интервальную тренировку высокой интенсивности, которая прошла по всем спортивным правилам — с разогревом перед тренировкой и упражнениями на растяжку после.









"Для меня большая честь быть послом Oriflame в Латвии. На мой взгляд, красота — это не только внешность, это еще и внутренняя уверенность в себе. Каждая женщина красива и когда она в этом убеждена, то ее красоту невозможно не заметить. Я желаю всем быть более решительными и с уверенностью принимать жизненные вызовы не боясь того, что подумают окружающие. Будьте уверены в себе, больше улыбайтесь и у вас все получится!", — говорит Лаура Икауниеце-Адмидиня