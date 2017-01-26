В то же время для мужчин, ищущих продолжительных отношений, такие женщины станут не лучшим выбором. Наличие у женщины крупного подбородка означает высокий уровень мужского гормона тестостерона, который в том или ином количестве присутствует в организме у каждой женщины.





Помимо размеров подбородка, этот гормон увеличивает степень настойчивости в сексуальных вопросах, что в больше степени присуще мужчинам. Исследователи из четырех университетов США и Канады взяли группу молодых женщин и попросили их рассказать о своих сексуальных приключениях и фантазиях. Затем группа мужчин дала свою оценку каждой из опрошенных девушек с точки зрения привлекательности как потенциального партнера для долгосрочных отношений.





Выяснилось, что, выбирая спутницу жизни, мужчины стараются избегать женщин с ярко выраженными мужскими чертами лица, поскольку бояться оказаться рогоносцами. Психологи считают, что это связано с выработавшимся в результате эволюции желанием, чтобы партнерша воспроизводила потомство только от одного мужчины.