Как вы выбираете, какой шампунь приобрести? Может, слушаете советы своего парикмахера? Или верите в объявления, которые видите в журналах или в интернете? Возможно, вы просто выбираете продукт подешевле? Но главное, есть ли во всем этом какая-нибудь разница для ваших волос? Разберемся в вопросе.

Результаты исследования, озвученные в программе BBC Two’s Horizon , доказывают, что в большинстве случаев не имеет значения, какой бренд шампуня вы выбераете. Все шампуни так или иначе содержат похожие ингредиенты, и нацелены на то (если мы исключаем некоторые специфические средства для лечения кожного покрова головы), чтобы попросту очистить ваши волосы от загрязнений. Самые распространенные пверхностно-активные вещества (ПАВ), входящие в состав шампуней, вы также можете увидеть в составе других моющих средств — к примеру, на этикетке жидкости для мытья посуды.





Если попытаться коротко объяснить процесс мытья и удаления грязи с волос, то все происходит следующим образом: при добавлении в воду, молекулы ПАВ самопроизвольно собираются в сферическую структуру, которая вбирает масляную основу грязи внутрь себя, таким образом помогая очищать поверхность волоса. А когда вы ополаскиваете волосы, то грязь смывается вместе с водой и ПАВ.

Говоря откровенно, если единственная цель шампуня — очистить вашу шевелюру, то разница в цене — дело рук рекламщиков и маркетологов конкретных брендов, а на качество шампуня его стоимость абсолютно не влияет. Это было доказано научным образом.

Участники эксперимента в течение недели не мыли волосы. Затем все образцы грязных волос были собраны и очищены различными шампунями. После все образцы проанализировали с помощью микроскопа, чтобы увидеть, осталась ли на них какая-либо грязь и жир. Исследование показало, что все образцы, независимо от того, насколько дорогим или дешевым шампунем они были вымыты, оказались одинаково чистыми после мытья.



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Так какой смысл тратить больше денег на шампунь, если все средства одинаков эффективно очищают ваши волосы? Ну, по сути, покупая "брендовый" шампунь, вы платите за все остальные его ингредиенты, такие как ароматизаторы, кондиционер и упаковку. Просто так уж сложилось, что потребители хотят пользоваться шампунем, который имеет хорошую, густую текстуру и приятный аромат. Но здесь открывается еще один любопытный факт: густота шампуня абсолютно никак не влияет на его очищающие качества, а именно ароматизаторы зачастую вызывают аллергические реакции.





Что же делать? Во-первых, понять, что то, что заявляется производителями как "лечебный шампунь" — таковым зачастую вовсе не является. Изучите его состав. Главный ингредиент в нем — вода. Затем идут ПАВы. А какой удельный вес "лечебных" составляющих? И, главное, подумайте — насколько долго шампунь пробудет на ваших волосах? Его основная цель — очищение. За 30-50 секунд мытья полезные вещества никак не успеют вылечить ваши волосы. Исключение может составить разве что аптечная продукция с противогрибковыми компонентами.





Если в итоге вы возразите, что в более дешевых шампунях используются нефтепродукты и присутствуют сульфаты, способные (по мнению производителей косметической продукции) вызывать различные аллергические реакции — здесь нам тоже есть, что сказать. Сульфатные шампуни гораздо лучше очищают кожу головы и раскрывают чешуйки волоса, а также смывают силикон (который входит в большинство средств для укладки), чем более мягкие очистители. Поэтому раз в неделю смело можете использовать сульфатный шампунь.





Если же вы хотите всерьез заняться терапией своих локонов — стоит обратить внимание на те средства, которые будут находиться на ваших волосах длительное время — это кондиционеры, серумы, масла и маски. В отличие от шампуней, на данных продуктах мы вам экономить не советуем.







