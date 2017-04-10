Зеленый чай. На коже человека отражаются такие признаки старения, как морщины и глубокие линии, если она не достаточно увлажнена, или женщина находится на грани менопаузы. Для противодействия этому рекомендуется употреблять зеленый чай ежедневно. Он снижает выраженность морщин за счет увеличения выработки коллагена — основного строительного материала кожи.

Чай с ромашкой. Вы можете использовать чай с ромашкой в качестве натурального инструмента, делающего кожу более яркой и мягкой. Он содержит флавоноиды, которые оказывают ингибирующий эффект на свободные радикалы, ускоряющие процессы старения.





Улун. Этот полуферментированный чай содержит антиоксиданты полифенолы, удаляющие токсины и смягчающие кожу. Употребление улуна также защищает кожу от пигментации из-за воздействия вредных ультрафиолетовых лучей.



Чайный гриб. Подвергшийся легкому процессу брожения чайный гриб представляет собой симбиотическую культуру бактерий и грибов, не только очищающих организм и кожу лица от токсинов, но и повышающих степень ее эластичности и влажности.



