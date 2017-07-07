Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд

Кто из вас не хотел бы раскрыть секрет вечной молодости? Богатым и знаменитым это также не чуждо. В этот раз, вдохновившись материалом Marie Claire, Delfi Viņa предлагает узнать о необычных косметических процедурах, которые выбирают для себя голливудские звезды.

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Когда экс-участница культовой группы Spice Girls, дизайнер одежды и икона стиля Виктория Бекхэм посетила Японию, она была поражена красотой и ухоженностью проживающих там женщин. В желании добиться такого результата, Виктория обратилась к древнему японскому обычаю, предусматривающему наложение на лицо плотного слоя птичьего помета — именно таким диковинным образом гейши, по словам историков, добивались ровного и светлого цвета, а также гладкости и упругости кожи лица.

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Актриса Дженнифер Энистон в свое время призналась изданию "Форбс", что всегда рада попотеть в инфракрасной сауне, и делает это для того, чтобы очистить кожу до самых глубин. Именно эта процедура, по мнению Энистон, делает кожу лица красивой и сияющей, восстанавливает клетки, и, вообще, в целом отлично очищает организм. Кроме того, как пояснила актриса, сауна также помогет бороться с лишними килограммами и избавляет от повседневного стресса.

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Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян готова пойти на все ради поиска "эликсира вечной молодости". Она даже попытала счастья в жутковатой процедуре, во время которой в кожу лица вводится дополнительная кровь.

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Всемирно известная топ-модель Кейт Мосс рассказала журналистам издания Stylist, что если утром ощущает себя немного припухшей, то заполняет раковину льдом и кусочками огурца, а затем погружает туда лицо. По словам модели, это помогает быстрее проснуться и избавиться от отеков, а также придает коже свежий вид и более ровный тон.

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Актриса Гвинет Пэлтроу никогда не стеснялась рассказывать окружающим о своих бьюти-ритуалах, хотя некоторые из них действительно могут показаться довольно странными. К примеру, она добровольно пошла на процедуру, включающую в себя настоящие пчелиные укусы.

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Смотря на миниатюрную красавицу Эву Лонгорию, трудно поверить в то, что ей уже 42 года. По признанию самой Лонгории, одним из ее особенных секретов красоты является крем из… плаценты. Этот природный материал богат всевозможными питательными и биологически активными веществами, и ученые уже давно доказали его способность положительно влиять на состояние кожи и уменьшение морщин.