LV

Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд

DELFI Woman
Оставить комментарий
Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд
Foto: Reuters/Scanpix

Кто из вас не хотел бы раскрыть секрет вечной молодости? Богатым и знаменитым это также не чуждо. В этот раз, вдохновившись материалом Marie Claire, Delfi Viņa предлагает узнать о необычных косметических процедурах, которые выбирают для себя голливудские звезды.

Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд
Foto: AP/Scanpix

Когда экс-участница культовой группы Spice Girls, дизайнер одежды и икона стиля Виктория Бекхэм посетила Японию, она была поражена красотой и ухоженностью проживающих там женщин. В желании добиться такого результата, Виктория обратилась к древнему японскому обычаю, предусматривающему наложение на лицо плотного слоя птичьего помета — именно таким диковинным образом гейши, по словам историков, добивались ровного и светлого цвета, а также гладкости и упругости кожи лица.

Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд
Foto: EPA/LETA

Актриса Дженнифер Энистон в свое время призналась изданию "Форбс", что всегда рада попотеть в инфракрасной сауне, и делает это для того, чтобы очистить кожу до самых глубин. Именно эта процедура, по мнению Энистон, делает кожу лица красивой и сияющей, восстанавливает клетки, и, вообще, в целом отлично очищает организм. Кроме того, как пояснила актриса, сауна также помогет бороться с лишними килограммами и избавляет от повседневного стресса.

Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд
Foto: Vida Press

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян готова пойти на все ради поиска "эликсира вечной молодости". Она даже попытала счастья в жутковатой процедуре, во время которой в кожу лица вводится дополнительная кровь.

Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд
Foto: AP/Scanpix

Всемирно известная топ-модель Кейт Мосс рассказала журналистам издания Stylist, что если утром ощущает себя немного припухшей, то заполняет раковину льдом и кусочками огурца, а затем погружает туда лицо. По словам модели, это помогает быстрее проснуться и избавиться от отеков, а также придает коже свежий вид и более ровный тон.

Gvineta Paltrova
Foto: Reuters/Scanpix

Актриса Гвинет Пэлтроу никогда не стеснялась рассказывать окружающим о своих бьюти-ритуалах, хотя некоторые из них действительно могут показаться довольно странными. К примеру, она добровольно пошла на процедуру, включающую в себя настоящие пчелиные укусы.

Eva Longoria, Eva Longorija
Foto: Reuters/Scanpix

Смотря на миниатюрную красавицу Эву Лонгорию, трудно поверить в то, что ей уже 42 года. По признанию самой Лонгории, одним из ее особенных секретов красоты является крем из… плаценты. Этот природный материал богат всевозможными питательными и биологически активными веществами, и ученые уже давно доказали его способность положительно влиять на состояние кожи и уменьшение морщин.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Пять золотых правил красоты от Шэрон Стоун

Пять золотых правил красоты от Шэрон Стоун
Семь действительно классных бьюти-хаков от знаменитых визажистов

Семь действительно классных бьюти-хаков от знаменитых визажистов
Стареть красиво: секреты звездного антивозрастного ухода

Стареть красиво: секреты звездного антивозрастного ухода
Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд

Пчелиные укусы, крем из плаценты и птичий помет: необычные секреты красоты голливудских звезд

ФОТО: рижский пикник под открытым небом собрал 1300 элегантных участников

ФОТО: рижский пикник под открытым небом собрал 1300 элегантных участников

30 способов снизить вес после 30 лет

30 способов снизить вес после 30 лет

Ученые: красоту можно не только увидеть, но услышать и даже понюхать

Ученые: красоту можно не только увидеть, но услышать и даже понюхать

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день

22 веских причины съедать по целому авокадо каждый день

подробнее
Гомеопатия для

Гомеопатия для "чайников". Эксперт: как это работает не знает никто, но точно работает! (27)

30 способов снизить вес после 30 лет

30 способов снизить вес после 30 лет

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Модный фестиваль: берем с собой джинсы, цветастые платья и резиновые сапоги

Модный фестиваль: берем с собой джинсы, цветастые платья и резиновые сапоги

Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте

Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте

Он будет боготворить вас, если управлять им через заботу. Правила жизни Тины Кароль

Он будет боготворить вас, если управлять им через заботу. Правила жизни Тины Кароль

Толстая Барби Ингрида: как стандарты красоты унижают человека

Толстая Барби Ингрида: как стандарты красоты унижают человека

Выйти из футляра. Редактор мужского журнала — о том, чего не хватает латвийским мужчинам

Выйти из футляра. Редактор мужского журнала — о том, чего не хватает латвийским мужчинам

Бросить все и начать свое дело. Как топ-модель и работница банка открыли свой бизнес

Бросить все и начать свое дело. Как топ-модель и работница банка открыли свой бизнес

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus