Пять бьюти-хитростей, которыми пользуются визажисты

Соблюдая хотя бы парочку из этих пяти простых правил, вы сможете не только улучшить свой бьюти-режим, но и сэкономить деньги, обещает Reader's digest.

Ухаживайте за инструментами для макияжа

Говорят, качественные кисти для нанесения косметики прослужат вечность. Если у вас дела обстоят иначе уже после двух недель использования, значит вы просто не совсем правильно ухаживаете за инструментами.





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Эксперты InStyle напоминают, что одно из главных правил — никогда не позволять косметическим средствам оставаться на кистях слишком долго; это может навсегда испортить (особенно натуральные) волоски. Регулярно очищайте кисти специальным шампунем или мягким детергентом. Сушить же кисти следует на бумажном полотенце, оставляя их в горизонтальном положении.





Не смывайте макияж — освежайте его





Не нужно каждый раз смывать мейкап, чтобы затем опять наносить его. Чтобы избавиться от нежелательного жирного блеска, достаточно будет слегка пройтись по лицу впитывающей матирующей салфеткой, а затем кисточкой кабуки нанести тонкий слой прозрачной пудры.





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Не приобретайте дорогие скрабы





Что такое скраб? Прежде всего, это питательное масло и отшелушивающие частицы. Зная эти основы, абсолютно каждая из вас в состоянии создать свой собственный оригинальный скраб, не тратя целое состояние на дорогостоящие SPA-процедуры. К примеру, эксперты SheKnows предлагают свой рецепт скраба: для него вам понадобится лишь смешать оливковое масло с сахаром или солью в пропорции 1 к 2, затем добавить пару капель любимого эфирного масла (цитрусовые прекрасно тонизируют, а лавандовое — успокаивает). В герметичной упаковке такой скраб может простоять несколько месяцев!





Увлажняйте губы





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Отшелушивание и увлажнение — два главных условия для того, чтобы помада идеально смотрелась на ваших губах, подчеркивая их соблазнительность. Поэтому перед тем, как взяться за кисточку и "рубиновый красный", для начала пройдитесь по губам мягкой зубной щеткой или сделайте массаж пальцами, предварительно нанеся на губы немного твердого меда или мелкого коричневого сахара. В результате этих простых действий ваши губы станут гладкими и более пухлыми!





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Добавьте в тональный немного мерцания





Забудьте о контуринге. Ваше лицо не должно походить на работы художников-кубистов. Если хотите произвести впечатление, просто добавьте в тональную базу немного стробинг-крема или лосьона со светоотражающими частицами. Благодаря этой маленькой хитрости ваше лицо будет источать неповторимое нежное свечение.