Пять ошибок в уходе за кожей, которые совершают даже голливудские звезды

В интервью журналу Glamour Джоанн поделилась несколькими советами, которые она дает и своим звездным клиентам, а также рассказала, какие ошибки они иногда допускают.

Регулярный уход за лицом — условие сияющего вида

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Уход за кожей лица требует регулярности, как и любые другие тренировки или полезные привычки. Не стоит ждать результата, если вы не будете есть за 2 часа до сна и выпивать 1,5 литра воды только раз в месяц. То же самое относится и к уходу за лицом: результат прямо пропорционален затраченным усилиям. Мои клиенты уже знают, что я очень строга по этому поводу: если они забегают ко мне раз в месяц между съемками и перелетами и просят решить все их проблемы за час, я объясняю, что это невозможно. Конечно, к косметологу не надо ходить каждый день, но следить и ухаживать за лицом нужно постоянно и без выходных.

Ботокс не чаще, чем каждые 1,5 года

Прежде чем пойти на эту процедуру, важно учесть, что ботокс производится из ботулотоксина — сильнейшего яда, который парализует нервные окончания, а затем выводится через печень и тем самым наносит ей вред. Если вас нисколько не беспокоит этот факт, то хотя бы не повторяйте эту процедуру чаще чем 1 раз в 18 месяцев. К тому же сейчас в моде естественное старение.

Недавно к Джоанн обратилась Кейт Уинслет, которая с возмущением рассказала ей о том, как на съемках ей предложили замазать мелкие морщинки у глаз. Уинслет отказалась, так как считает свои морщинки естественными и милыми. Джоанн полностью согласилась с актрисой: "Я понимаю Кейт и абсолютно поддерживаю ее решение, потому что, как бы банально это ни звучало, но у каждого возраста своя красота". Сама Джоанн так же не хочет "бальзамировать" свое лицо инъекциями ботокса, чтобы потом не выглядеть как неподвижный сфинкс.

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Не перестарайтесь с SPF

По словам Джоанн, SPF солнцезащитных кремов, который выше 30, гораздо вреднее для кожи, чем его отсутствие. "Я не перестаю говорить об этом своим клиентам, среди которых Пенелопа Круз, Ума Турман и Кристи Терлингтон. Я повторяю это как мантру. Регулярное использование солнцезащитного крема с высоким SPF может вызвать появление темных пигментных пятен на коже — согласитесь, приятного здесь мало и решить эту проблему не так уж и легко", — рассказывает косметолог Джоанн Чек.

Откажитесь от лазерных процедур

Косметолог Джоанн Чек рассказала, что запрещает своим клиентам лазерные процедуры. Почему? "Потому что лазер в прямом смысле убивает кожу. Если у меня не получается отговорить клиента от этого необдуманного шага, мы с ним прощаемся навсегда. Несмотря на то, что с помощью лазера можно достичь впечатляющего сиюминутного эффекта, после него появляются новые, а иногда нерешаемые проблемы.

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Массажу и фитнесу лица — "да!"

По словам косметолога, умелый и регулярный массаж лица — самое эффективное и безвредное средство в борьбе со старением кожи лица. "Я радуюсь, что это поняли и мои клиенты. Я разработала 4-недельный курс массажа лица, эффект от которого столь же потрясающий, что сравним разве что с подтяжкой лица", — делится Джоанн. После этого курса у актрис Умы Турман и Кейт Уинслет многие выпытывали, у какого пластического хирурга они сделали столь удачную операцию.