После затяжной зимы кожа заскучала по свежести и сиянию, тон стал неровным и обозначились морщинки? Для решения этой проблемы есть как минимум два варианта. Первый — увеличить на пару позиций армию средств для домашнего ухода. Второй — попробовать косметологические процедуры для лица. Кстати, фотоомоложение и лазер до начала мая не под запретом — утверждает наш эксперт.