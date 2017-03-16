Сейчас Шэрон встречается с мужчинами моложе себя, снимается в ироничных клипах и наслаждается жизнью на полную катушку. А, когда ей уже было за 50, рекламировала кремы Dior для женщин за 40.





У мисс Стоун есть несколько правил, которым она неукоснительно следует:



