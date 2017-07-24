Самая яркая тенденция лета: цвет единорога или радужные локоны

Этим летом в мире колористики правит яркость, и в борьбе за титул самых модных, победителями выходят те, кто не боится "поиграть с цветом", сообщает Allure. Одна из самых актуальных тенденций этого сезона действительно поражает воображение — будьте уверены, с таким цветом волос вас заметят издалека, пишет Delfi Viņa.

Радужная еда, одежда, маникюр и макияж — за последние несколько лет любимое с детства явление природы и неотъемлемая часть сказок вдруг стала вездесущим трендом. А теперь вот добралась и до колористики. Стоит отметить, что самые смелые любительницы радуги красятся не полуперманентными красками, которые смываются через несколько раз, а специально идут в салон за чистыми пигментами, чтобы магический цвет продержался на их волосах дольше.

Если вы думаете, что пока не готовы к радикальным переменам, то мы предлагаем вам вдохновиться нашей традиционной подборкой. Будьте в тренде! Добавьте яркости!

A post shared by Amanda Gilkes (@amandavshair) on Jul 13, 2017 at 10:37am PDT



A post shared by Hair By Natalie (@nataliesrosie) on Jul 18, 2017 at 10:03pm PDT



A post shared by Rachel Highfield (@hairbyraynhigh) on Jul 20, 2017 at 7:20pm PDT



A post shared by 🌸Ally DeStout🌸 Kettering, OHIO (@allydestouttt) on Apr 19, 2017 at 4:31pm PDT



A post shared by 🌸Ally DeStout🌸 Kettering, OHIO (@allydestouttt) on Apr 26, 2017 at 1:34pm PDT



A post shared by 🌸Ally DeStout🌸 Kettering, OHIO (@allydestouttt) on Apr 18, 2017 at 10:29am PDT



A post shared by New Hampshire Pulp Riot Vivids (@hair_princess_steph) on Jul 8, 2017 at 6:31am PDT





А может ли что-то быть еще ярче радуги? Может! Попробуйте создать на своих волосах радугу в неоновых тонах — станьте королевой любой вечеринки. Только представьте, как ваша прическа будет играть в свете люминесцентных ламп!





A post shared by Jessi Semcken Hairstylist (@jessisemcken) on Jul 6, 2017 at 2:26pm PDT



A post shared by BBombshells Salon Owner (@beccadoesmyhair) on Jul 7, 2017 at 10:01pm PDT