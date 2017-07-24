Самая яркая тенденция лета: цвет единорога или радужные локоны

Этим летом в мире колористики правит яркость, и в борьбе за титул самых модных, победителями выходят те, кто не боится "поиграть с цветом", сообщает Allure. Одна из самых актуальных тенденций этого сезона действительно поражает воображение — будьте уверены, с таким цветом волос вас заметят издалека, пишет Delfi Viņa.
Радужная еда, одежда, маникюр и макияж — за последние несколько лет любимое с детства явление природы и неотъемлемая часть сказок вдруг стала вездесущим трендом. А теперь вот добралась и до колористики. Стоит отметить, что самые смелые любительницы радуги красятся не полуперманентными красками, которые смываются через несколько раз, а специально идут в салон за чистыми пигментами, чтобы магический цвет продержался на их волосах дольше.
Если вы думаете, что пока не готовы к радикальным переменам, то мы предлагаем вам вдохновиться нашей традиционной подборкой. Будьте в тренде! Добавьте яркости!