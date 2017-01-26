Помада смелых оттенков

A photo posted by BEAUTY IS BORING 💋 (@beautyisboring_) on Jul 22, 2015 at 8:47pm PDT

Все больше известных визажистов сегодня отдают предпочтение ярким и смелым оттенкам. И в этом сезоне главный акцент сместился с бровей на губы. В последних коллекциях самых модных косметических брендов преобладают помады цветов в духе 80-х: тут вам и вызывающая "фуксия", и "неоновый красный", и "фиалковый". Поэтому, чтобы с такой помадой на губах не выглядеть вульгарно, немного цвета стоит придать и щекам.

Легкий румянец

A photo posted by Marc Jacobs Beauty (@marcbeauty) on Oct 11, 2016 at 10:10am PDT

Аристократичная бледность вновь уступает место легкому и очень естественному румянцу.

Улучшенный "дымчатый" макияж глаз



A photo posted by Patrick Ta (@patrickta) on Nov 15, 2016 at 9:48pm PST



Кажется, полюбившиеся "смоуки айз" никогда не выйдут из моды, но это вовсе не значит, что такая техника макияжа глаз не нуждается в "освежении". Кто сказал, что для создания "дымчатого" взгляда можно использовать лишь серые тона теней? Ничуть не хуже выглядеть будут и синий, и зеленый цвета.

Его величество "Темно-красный"



A photo posted by Patrick Ta (@patrickta) on Sep 16, 2016 at 7:15am PDT



В этом сезоне темно-красному разрешено все! Смело используйте помаду, тени и лак для ногтей этого тона. Он не будет выглядеть дешево даже на самых торжественных мероприятиях.

Металлический блеск

A photo posted by 유니스텔라 네일_박은경 (@nail_unistella) on Oct 22, 2016 at 3:23am PDT



Этот тренд был подхвачен модницами по всему миру уже несколько месяцев назад, и сейчас претерпел некоторую трансформацию — в моду вошли лаки с более ярко-выраженным эффектом блеска и перламутра.

Французская коса + кичка



A photo posted by Sarah Potempa (@sarahpotempa) on Jul 30, 2016 at 10:44am PDT

Объединив два самых популярных тренда прошлого сезона в один, стилисты-экспериментаторы получили новую и очень милую прическу.

Укладки "без фена"

A photo posted by Chad Wood (@chadwoodhair) on Nov 24, 2016 at 9:43am PST

Этот модный прием является одним из лидирующих по своей простоте исполнения. Начав с "мокрых" причесок, получивших широкое распространение на подиумах по всему миру, стилисты пошли дальше — теперь они пропагандируют естественную укладку, которая получается, если во время сушки волос не прибегать к помощи фена.