Помада смелых оттенков
Все больше известных визажистов сегодня отдают предпочтение ярким и смелым оттенкам. И в этом сезоне главный акцент сместился с бровей на губы. В последних коллекциях самых модных косметических брендов преобладают помады цветов в духе 80-х: тут вам и вызывающая "фуксия", и "неоновый красный", и "фиалковый". Поэтому, чтобы с такой помадой на губах не выглядеть вульгарно, немного цвета стоит придать и щекам.
Легкий румянец
Аристократичная бледность вновь уступает место легкому и очень естественному румянцу.
Улучшенный "дымчатый" макияж глаз
Кажется, полюбившиеся "смоуки айз" никогда не выйдут из моды, но это вовсе не значит, что такая техника макияжа глаз не нуждается в "освежении". Кто сказал, что для создания "дымчатого" взгляда можно использовать лишь серые тона теней? Ничуть не хуже выглядеть будут и синий, и зеленый цвета.
Его величество "Темно-красный"
В этом сезоне темно-красному разрешено все! Смело используйте помаду, тени и лак для ногтей этого тона. Он не будет выглядеть дешево даже на самых торжественных мероприятиях.
Металлический блеск
Этот тренд был подхвачен модницами по всему миру уже несколько месяцев назад, и сейчас претерпел некоторую трансформацию — в моду вошли лаки с более ярко-выраженным эффектом блеска и перламутра.
Французская коса + кичка
Объединив два самых популярных тренда прошлого сезона в один, стилисты-экспериментаторы получили новую и очень милую прическу.
Укладки "без фена"
Этот модный прием является одним из лидирующих по своей простоте исполнения. Начав с "мокрых" причесок, получивших широкое распространение на подиумах по всему миру, стилисты пошли дальше — теперь они пропагандируют естественную укладку, которая получается, если во время сушки волос не прибегать к помощи фена.