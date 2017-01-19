Семь действительно классных бьюти-хаков от знаменитых визажистов

Губная помада для контуринга лица

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Визажист "Секса в большом городе" Гуччи Вестман советует использовать помаду кофейных и карамельных оттенков не только для ее традиционного применения, но и для контурирования лица. В отличие от стиков и средств в форме пудры, которые, по мнению мастера, делают лицо "плоским", помада в дополнение работает еще и как хайлайтер.

Особенности нанесения тонального средства

Визажист марки Estee Lauder Том Пешо объясняет, что в зависимости от техники нанесения, можно добиться разной толщины слоя тонального средства. Если хотите иметь на своем лице лишь "полупрозрачную вуаль" крема, то используйте для его нанесения пальцы; среднего покрытия вы можете добиться при помощи кисти; ну а спонж поможет вам обеспечить самое плотное покрытие.

Румяна для маскировки уставших глаз

Визажист Maybelline Доминик Сэмюэл открыл способ, при помощи которого можно быстро добиться блеска уставших глаз: при помощи нежно-розовых румян нанесите в центр линии роста ресниц нижнего века небольшую точечку. Используйте в качестве инструмента свой мизинец - так макияж получится более естественным, а взгляд, словно по мановению волшебной палочки, станет отдохнувшим и выразительным.

Спонж для естественных губ

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Самый знаменитый визажист в мире Пэт МакГрат считает, что для более натурального макияжа губ, их стоит красить не карандашом или кисточкой, а косметическим спонжем. Нанесите небольшое количество помады и бальзама для губ на внутреннюю сторону ладони. Полученную смесь легкими движениями при помощи спонжа нанесите на поверхность губ. В результате вы получите мягкие, соблазнительные губы приятного, но не вызывающего оттенка .

Двое румян на каждую щеку

Чтобы добиться игры света и большей натуральности макияжа щек, визажист с мировым именем Диана Кендал советует использовать два тона румян. Более темный тон наносится на скулы, а светлый - на "яблочки" щек. Легким движением кисти на всю поверхность наносится пудра с эффектом сияния. Таким образом вы добьетесь объема.

Взгляд с эффектом "Бэмби"

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Чтобы добиться выразительного взгляда невинного олененка Бэмби, визажист Бейонсе, Рианны, Джей Ло (и многих других) Малли Ронкал советует использовать простой трюк: при нанесении туши двигайте кисточку от корней ресниц в сторону носа. Так вы получите идеально разделенные и невероятно длинные реснички.

Тени в помощь лайнеру для глаз

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Визажист Кейт Мосс Вэл Гарланд предлагает фиксировать лайнер тенями для век. Специалист утверждает, что благодаря этому простому приему макияж глаз становится особенно устойчивым к внешним факторам.