Сон с неснятым макияжем. Если вы не очищаете полностью лицо перед отходом ко сну, то просто-таки приглашаете ранние морщины. Косметика и грязь, осевшая на лице в течение дня, глубоко проникают в кожные поры, разрушая белки эластин и коллаген. А это приводит к появлению морщин и глубоких линий.

Натяжение кожи во время наложения макияжа. Еще одна ошибка, вызывающая преждевременные морщины. Не натягивайте кожу при наложении косметики, не открывайте рот при использовании помады. Не стоит пальцами оттягивать кончики кожи вокруг глаз, когда вы используете туш для ресниц или карандаш.



Выдавливание прыщей. И еще один аргумент в пользу того, чтобы отказаться от вредной привычки выдавливать прыщи. Из-за этого коже наносятся повреждения, вызывающие рубцовую ткань и ранние морщины. Дайте прыщам возможность исчезнуть самостоятельно, либо используйте натуральные продукты для борьбы с ними.







Отказ от солнцезащитного крема. Даже если вы постоянно находитесь в помещении, а выходите на солнце всего на несколько минут, все равно яркие лучи могут вызывать разрушение коллагена, что приведет к появлению морщин. Никогда не отказывайтесь от использования солнцезащитного крема, выбирайте продукты с показателем SPF 30, содержащие цинк и оксид титана.





Неправильный массаж кожи. Когда вы делаете массаж кожи лица при нанесении увлажняющего средства или лосьона, никогда не используйте движения пальцами вглубь и вниз. Правильными будут движения наружу и вверх.







Сон на животе. Когда вы ложитесь лицом на подушку, то тем самым риск возникновения ранних морщин повышается. Лучше всего спать на спине, используя наволочку из сатина.

