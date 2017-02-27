Эксперты в области пластической хирургии назвали 6 операций и процедур, которые они не хотели бы проводить своим пациентам. Хотя многие процедуры одобрены регулирующими ведомствами, их эффективность и безопасность вызывают сомнения, пишет Medikforum.ru.
1. Инъекции силиконового геля. Управление по контролю над продуктами питания и медикаментами США одобрило подобные инъекции для лечения рубцовой ткани после прыщей, но пластические хирурги не рекомендуют эту процедуру. Существует значительный риск инфекций и воспалений после уколов, а извлечь силиконовый гель из организма гораздо сложнее, чем твердые импланты.
2. Лифтинг шеи для удаления миндалин ниже линии челюсти. После подтяжки лица или шеи миндалины часто опускаются ниже линии челюсти, и пациенты хотят их удалить. Но это может быть опасным, так как данная операция способна спровоцировать перманентную сухость во рту или кровотечения, нарушающие дыхание по ночам.
3. Удаление ребер. К этой процедуре прибегают те, кто хотел бы иметь неестественно худощавую талию. В ходе операции вырастает риск повреждений легкого, почек и других органов.
4. Иссечение больших объемов жира из области щек. Многие пластические хирурги не рекомендуют проводить данную процедуру, так как после нее пациенты выглядят неестественно худощавыми на лицо и особенно с годами.
5. Вплетение ниток. Процедура требует наложение ниток под кожу для эффекта натяжки лица и профилактики морщин. Весьма сомнительная операция, которая грозит тем, что кожа сложится гармошкой, вздуется или станет выпуклой. А вот удалять эти нити очень проблематично.
6. Любые неодобренные процедуры. Если какие-либо процедуры или хирургические материалы не получили одобрения регулирующих ведомств, то проводить их не следует. Речь об инъекциях силикона, небезопасных имплантах и других подобных методиках. Встречаются пациенты, которые ради пышных ягодиц вкалывали себе под кожу… цемент.