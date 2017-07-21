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Советы стилиста: как правильно комбинировать золотые украшения

DELFI Woman
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Советы стилиста: как правильно комбинировать золотые украшения
Foto: Shutterstock

Одновременное ношение нескольких украшений может выглядеть очень стильно, но комбинировать аксессуары нужно уметь. Модный блогер Сара Дональдсон рассказывает, что ее взгляд всегда притягивают женщины, которые красиво и оригинально сочетают между собой различные украшения, пишет DELFI Viņa.

Предлагаем ознакомиться с советами модного эксперта, которые помогут вам выглядеть отлично, и научат тому, как наиболее выгодно и стильно комбинировать между собой сразу несколько цепочек с кулонами.

Не смешивайте разные металлы

По мнению Дональдсон, ни в коем случае не стоит носить на себе одновременно украшения из разных металлов. Это выглядит безвкусно. Комбинируйте золото только с золотом, а серебро — с серебром.

Цепочки не должны быть одной длины

Если вы хотите, чтобы ваши цепочки были замечены окружающими, довольно бессмысленно будет выбирать два украшения одинаковой длины — в этом случае одно из них будет закрывать другое. Вместо этого выберите одну более длинную цепочку, а другая пусть будет совсем короткой. Если хотите надеть сразу несколько украшений, чтобы добиться более богемного вида, постарайтесь сделать так, чтобы они располагались на разных расстояниях друг от друга.

Добавьте интересных деталей

Значение имеет не только сама цепочка, но и то, что к ней прикреплено. Кулоны различных форм и размеров прекрасно дополнят образ.

Без преувеличений!

Хорошего должно быть много, но двух-трех украшений вам будет более, чем достаточно. "Легкомысленный вид любительницы фестивалей — это не совсем тот эффект, которого мы хотим добиться", — говорит Дональдсон.

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DELFI Woman

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