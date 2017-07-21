Советы стилиста: как правильно комбинировать золотые украшения

Одновременное ношение нескольких украшений может выглядеть очень стильно, но комбинировать аксессуары нужно уметь. Модный блогер Сара Дональдсон рассказывает, что ее взгляд всегда притягивают женщины, которые красиво и оригинально сочетают между собой различные украшения, пишет DELFI Viņa.

Предлагаем ознакомиться с советами модного эксперта, которые помогут вам выглядеть отлично, и научат тому, как наиболее выгодно и стильно комбинировать между собой сразу несколько цепочек с кулонами.

Не смешивайте разные металлы

По мнению Дональдсон, ни в коем случае не стоит носить на себе одновременно украшения из разных металлов. Это выглядит безвкусно. Комбинируйте золото только с золотом, а серебро — с серебром.

A post shared by SARA DONALDSON (@harperandharley) on Jun 24, 2017 at 10:52pm PDT

Цепочки не должны быть одной длины

Если вы хотите, чтобы ваши цепочки были замечены окружающими, довольно бессмысленно будет выбирать два украшения одинаковой длины — в этом случае одно из них будет закрывать другое. Вместо этого выберите одну более длинную цепочку, а другая пусть будет совсем короткой. Если хотите надеть сразу несколько украшений, чтобы добиться более богемного вида, постарайтесь сделать так, чтобы они располагались на разных расстояниях друг от друга.

Добавьте интересных деталей

Значение имеет не только сама цепочка, но и то, что к ней прикреплено. Кулоны различных форм и размеров прекрасно дополнят образ.

A post shared by SARA DONALDSON (@harperandharley) on Apr 4, 2017 at 3:10am PDT

Без преувеличений!

Хорошего должно быть много, но двух-трех украшений вам будет более, чем достаточно. "Легкомысленный вид любительницы фестивалей — это не совсем тот эффект, которого мы хотим добиться", — говорит Дональдсон.