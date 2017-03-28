Представители компании утвежрдают, что в производстве лака использовано настоящее игристое вино, и потому бьюти-новинка может по праву считаться уникальной. Правда, чтобы лак имел не только запах и вкус Просекко, но и выглядел схоже с искрящимся пузырьками в бокале вина, в него добавили золотые частички.

Вместе с тем, компания Groupon указывает на легкую воспламеняемость продукта, поэтому не рекомендует использовать его рядом с открытым источником огня. Компания также подчеркивает, что чудо-лак не предусмотрен к оральному употреблению в жидком виде, а создан исключительно для "облизывания пальцев после застывания продукта".

Сообщается также, что продукт пока не поступил в продажу.