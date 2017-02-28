Британская компания The Unseen разработала краску для волос, способную менять цвет в зависимости от температуры окружающей среды.
В основе краски лежат термохромные пигменты, но химикам удалось избежать их токсического действия, поместив вещества в полимерную матрицу. Представители компании отмечают, что пока краска держится на волосах не так крепко как хотелось бы — она сравнительно легко смывается при мытье головы. Официально коллекция красок, названная компанией F I R E, была представлена на London Fashion Week, сообщает Forbes.
Авторы разработки вдохновились сценой из фильма "Колдовство", в которой героини фильма с помощью заклинания изменяют цвет волос одной из них. Чтобы уменьшить токсичность краски разработчики использовали полимерные связующие, рассказывает Лорен Бокер, основательница компании.
Пока что Бокер разработала несколько тонов краски. Массовое производство подобной "магии для волос" может быть начато уже в следующем году.