"Не могу назвать Рианну привередливой. В выборе еды она, скорее, спонтанна. Для других своих клиентов я обычно составляю меню сразу на целую неделю, но Рианна часто даже с утра не знает, что ей хотелось бы получить на ужин", — рассказывает Дебби.
Вместе с тем, за время работы со звездой Дебби четко поняла, какие продукты всегда должны быть на ее кухне, чтобы в случае необходимости певица могла быстро утолить свой голод. Это богатые белком мясо, курица или рыба, яйца, а также рис, паста и овощи. Рацион барбадосской красавицы не обходится и без специй — тмина, карри, смеси из пяти пряных трав и филиппинского соуса "Адобо".
Дебби шутит, что одним из важнейших инструментов в приготовлении еды для Рианны является также острый соус Scotch Bonnet, который певица просто обожает.
Шеф-повар рассказывает, что для работы со звездой ей пришлось обучиться традиционной барбадосской кухне, которая близка Рианне с детства. А рецепт любимого Рианной блюда из курицы Дебби раскрыла заботливая бабушка певицы.
Рианна очень любит курицу "карри". А на обед артистка часто просит приготовить рыбу с картофелем.
"Честно говоря, я терпеть не могу овощи, но заставляю себя их есть", — признается Рианна.