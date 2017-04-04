Шеф-повар барбадосской дивы Рианны Дебби Соломон, готовящая для певицы вот уже четыре года, раскрыла журналу Glamour ее гастрономические пристрастия. Сама же Рианна поведала, что в ее тарелке овощи появляются из необходимости, а не по желанию.

"Не могу назвать Рианну привередливой. В выборе еды она, скорее, спонтанна. Для других своих клиентов я обычно составляю меню сразу на целую неделю, но Рианна часто даже с утра не знает, что ей хотелось бы получить на ужин", — рассказывает Дебби.

Вместе с тем, за время работы со звездой Дебби четко поняла, какие продукты всегда должны быть на ее кухне, чтобы в случае необходимости певица могла быстро утолить свой голод. Это богатые белком мясо, курица или рыба, яйца, а также рис, паста и овощи. Рацион барбадосской красавицы не обходится и без специй — тмина, карри, смеси из пяти пряных трав и филиппинского соуса "Адобо".

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jan 1, 2014 at 2:54pm PST

