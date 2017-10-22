Тогда и сейчас: что стало с самыми яркими секс-символами прошлых лет

DELFI Woman
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Важна только любовь
Тогда и сейчас: что стало с самыми яркими секс-символами прошлых лет
Foto: Vida Press

В 60-е и 70-е годы о них знал весь мир — их желали, боготворили, на них хотели быть похожими. С тех пор прошло много времени и Delfi Izklaide предлагает узнать, как сейчас выглядят звезды тех времен.

1 13
Важна только любовь

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DELFI Woman

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