Тогда и сейчас: что стало с самыми яркими секс-символами прошлых лет

В 60-е и 70-е годы о них знал весь мир — их желали, боготворили, на них хотели быть похожими. С тех пор прошло много времени и Delfi Izklaide предлагает узнать, как сейчас выглядят звезды тех времен.
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