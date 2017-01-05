В коллекцию вошли восемь средств разных тонов: помада и блеск для губ, пудра, тени для век, карандаши для губ и глаз, румяна, а также накладные ресницы. Они уже продаются в избранных магазинах бренда M.A.C и в интернет-магазине.





Брюс Дженнер (так звали Кейтлин до смены пола) — бывший муж Крис Дженнер, матери телезвезды Ким Кардашьян. Олимпийский чемпион в десятиборье (1976). Объявил о смене пола в июне 2015 года.





В начале декабря 2016 года Кейтлин Дженнер сообщила о своем желании стать матерью.