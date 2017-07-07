Ученые: красоту можно не только увидеть, но услышать и даже понюхать

Ученые доказали, что мы любим не только глазами, но и ушами и носом. За последние 30 лет изучение привлекательности концентрировалось только на внешности — лице и теле, и мало кто задумывался о том, какую роль играют голос и запах в общении между людьми. Издание Seeker рассказывает, как наши органы чувств определяют, кто нам нравится.

Как перефразировала известную фразу команда ученых под руководством Агаты Гройецки: " Красота в глазах, носу и ушах смотрящего".





Ученые провели анализ научной литературы по изучению привлекательности за последние 30 лет и опубликовали результаты в издании Frontiers in Psychology. Оказывается, в научных исследованиях начисто отсутствуют ольфакторные и акустические составляющие, которые играют такую же важную роль в привлекательности, как и визуальное восприятие.





В своей статье аспирантка факультета психологии Вроцлавского университета Агата Гройецка и ее коллеги отметили, что, услышав голос человека, мы можем сделать выводы о его доминантности, способности сопереживать, эмоциональном состоянии и даже размерах тела говорящего. Точно так же исследование свидетельствует о том, что запах человека говорит о его половой принадлежности, фертильности, питании и генетической совместимости. По сути, запах помогает нам распознать "своих" — механизм эволюции, препятствующий кровосмешению.





"Многие знают, какие черты других людей их привлекают в физическом плане, но не могут того же сказать о запахах или голосах. Именно поэтому нас иногда привлекает человек, но мы не понимаем почему", — поясняет Гройецка.





Исследователи обнаружили, что при отсутствии зрительной информации привлекательный голос или запах вызывает у испытуемых "просоциальное поведение" и положительные впечатления. По одним этим реакциям можно предсказать, насколько человек успешен в обществе, карьере и романтической сфере.





Другим важным открытием стал тот факт, что, когда зрение, обоняние и слух оценивают объект одновременно, эффект получается более цельным: в сочетании все три органа чувств дают больше информации чем по отдельности. Сочетание привлекательного лица и приятного запаха или голоса повышает степень привлекательности объекта для испытуемого, чем тот мог предположить.





Несмотря на четкие выводы, ученые отметили, что изучение привлекательности только начинается и им предстоит заполнить много пробелов. Например, почему женщины не предпочитают только мужчин с наиболее маскулинной внешностью, а, например, выбирают мужчин с менее маскулинным телом, но более мужественным голосом. Или оба пола сочли самыми привлекательными лица людей их собственного генотипа, но не придерживались этого принципа в запахах.





По словам авторов, эти предпочтения могут меняться с течением времени и изменением ситуации, например, внешность и голос для обоих полов важнее всего в начале отношений, а значение запаха усиливается, когда партнеры переходят в более интимную фазу. Для мужчин вначале важно тело женщины, а лицо позже, а среди женщин таких предпочтений не выявлено.





Агата Гройецка отмечает, что более глубокое изучение нюансов привлекательности потребует больших усилий, но надеется, что статья побудит ученых включить влияние запахов и звуков в их исследования, так как в нашем мире они редко встречаются по отдельности.