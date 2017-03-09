Ученые выяснили, какие женские губы больше всего привлекают мужчин

Оказалось, что наиболее привлекательными являются женские губы, занимающие 10% нижней трети лица, с соотношением верхней и нижней губы 1:2. Это выяснили пластические хирурги, предложив добровольцам оценить снимки одних и тех же женщин с разными вариантами губ, пишет Газета.ru.
Анджелина Джоли или Кайли Дженнер? Пластические хирурги вывели формулу самого привлекательного размера женских губ. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, в котором предлагали почти 600 участникам оценить наборы фотографий 20 женщин, где они были представлены с несколькими вариантами объема губ, откорректированными в редакторе изображений. Изменение фотографий проводилось на основе клинического опыта. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Facial Plastic Surgery.
Наиболее привлекательными, по мнению опрошенных, оказались губы на 53,5% больше тех, что были на оригинальных фото, и с соотношением размера верхней и нижней губ 1:2. Губы должны составлять около 10% нижней трети лица.
"Мы поддерживаем сохранение или достижение естественного соотношения, избегая чрезмерного увеличения верхней губы, часто встречающегося у знаменитостей", — отмечают хирурги. Ведущий автор работы доктор Брайан Вонг надеется, что исследование поможет установить рекомендации для достижения оптимальных результатов при увеличении губ.
В исследовании использовались фотографии только белых женщин. Это, вероятно, связано с тем, что именно они составляют 70% пациентов пластических хирургов в США.
Также авторы исследования указывают, что женщины поколения Y (рожденных после 1981 года) особенно часто видят в интернете фотографии знаменитостей, где звезды предстают вечно молодыми и прекрасными. Попытка угнаться за отретушированным идеалом приводит женщин из реального мира на стол к пластическим хирургам.
Среди самых востребованных — губы Кайли Дженнер, 19-летней американской модели, участницы популярного телешоу "Семейство Кардашьян".
В 2015 году в социальных сетях даже прошел флешмоб #kyliejennerchallenge, в рамках которого подростки "увеличивали" губы с помощью вакуума, прикладывая ко рту чашки, банки, бутылки с широким горлышком и отсасывая из них воздух, пока их губы не набухнут. Часто это приводило к появлению синяков.
Сама же звезда писала в Twitter: "Я здесь не для того, чтобы пытаться поощрять девушек выглядеть так, как я, или думать, что они должны так выглядеть. Я хочу призвать девушек быть собой и не бояться экспериментировать со своей внешностью".
А в 2010 году исследователи хотели выяснить, существует ли идеальное расположение черт лица. Тогда они заключили:
"Женщина с большими губами, предполагающими сильный потенциал спаривания, со средним отношением длины и ширины лица, всегда будет более привлекательна, чем женщина с узкими губами при тех же пропорциях".
Джейми Гордон, антрополог и культурный стратег в Агентстве культуры в Атланте, рассказывает, что интерес к большим губам насчитывает сотни лет.
"Если посмотреть на антропологическую историю женского тела и сексуальности, полные губы сигнализируют не только о чувственности, но и о половом возбуждении, — говорит она. Похожим образом в некоторых африканских племенных культурах женщины тем привлекательнее, чем больше у них разница между бедрами и талией".