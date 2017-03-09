Анджелина Джоли или Кайли Дженнер? Пластические хирурги вывели формулу самого привлекательного размера женских губ. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, в котором предлагали почти 600 участникам оценить наборы фотографий 20 женщин, где они были представлены с несколькими вариантами объема губ, откорректированными в редакторе изображений. Изменение фотографий проводилось на основе клинического опыта. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Facial Plastic Surgery.

Наиболее привлекательными, по мнению опрошенных, оказались губы на 53,5% больше тех, что были на оригинальных фото, и с соотношением размера верхней и нижней губ 1:2. Губы должны составлять около 10% нижней трети лица.

"Мы поддерживаем сохранение или достижение естественного соотношения, избегая чрезмерного увеличения верхней губы, часто встречающегося у знаменитостей", — отмечают хирурги. Ведущий автор работы доктор Брайан Вонг надеется, что исследование поможет установить рекомендации для достижения оптимальных результатов при увеличении губ.

Ученые выяснили, какие женские губы больше всего привлекают мужчин
Foto: PantherMedia/Scanpix


В исследовании использовались фотографии только белых женщин. Это, вероятно, связано с тем, что именно они составляют 70% пациентов пластических хирургов в США.

Также авторы исследования указывают, что женщины поколения Y (рожденных после 1981 года) особенно часто видят в интернете фотографии знаменитостей, где звезды предстают вечно молодыми и прекрасными. Попытка угнаться за отретушированным идеалом приводит женщин из реального мира на стол к пластическим хирургам.

Среди самых востребованных — губы Кайли Дженнер, 19-летней американской модели, участницы популярного телешоу "Семейство Кардашьян".

Ученые выяснили, какие женские губы больше всего привлекают мужчин
Foto: Vida Press


В 2015 году в социальных сетях даже прошел флешмоб #kyliejennerchallenge, в рамках которого подростки "увеличивали" губы с помощью вакуума, прикладывая ко рту чашки, банки, бутылки с широким горлышком и отсасывая из них воздух, пока их губы не набухнут. Часто это приводило к появлению синяков.

Сама же звезда писала в Twitter: "Я здесь не для того, чтобы пытаться поощрять девушек выглядеть так, как я, или думать, что они должны так выглядеть. Я хочу призвать девушек быть собой и не бояться экспериментировать со своей внешностью".

А в 2010 году исследователи хотели выяснить, существует ли идеальное расположение черт лица. Тогда они заключили:

"Женщина с большими губами, предполагающими сильный потенциал спаривания, со средним отношением длины и ширины лица, всегда будет более привлекательна, чем женщина с узкими губами при тех же пропорциях".

Ученые выяснили, какие женские губы больше всего привлекают мужчин
Foto: Reuters/Scanpix


Джейми Гордон, антрополог и культурный стратег в Агентстве культуры в Атланте, рассказывает, что интерес к большим губам насчитывает сотни лет.

"Если посмотреть на антропологическую историю женского тела и сексуальности, полные губы сигнализируют не только о чувственности, но и о половом возбуждении, — говорит она. Похожим образом в некоторых африканских племенных культурах женщины тем привлекательнее, чем больше у них разница между бедрами и талией".