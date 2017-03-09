Ученые выяснили, какие женские губы больше всего привлекают мужчин

Анджелина Джоли или Кайли Дженнер? Пластические хирурги вывели формулу самого привлекательного размера женских губ. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, в котором предлагали почти 600 участникам оценить наборы фотографий 20 женщин, где они были представлены с несколькими вариантами объема губ, откорректированными в редакторе изображений. Изменение фотографий проводилось на основе клинического опыта. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Facial Plastic Surgery.

Наиболее привлекательными, по мнению опрошенных, оказались губы на 53,5% больше тех, что были на оригинальных фото, и с соотношением размера верхней и нижней губ 1:2. Губы должны составлять около 10% нижней трети лица. "Мы поддерживаем сохранение или достижение естественного соотношения, избегая чрезмерного увеличения верхней губы, часто встречающегося у знаменитостей", — отмечают хирурги. Ведущий автор работы доктор Брайан Вонг надеется, что исследование поможет установить рекомендации для достижения оптимальных результатов при увеличении губ.

Foto: PantherMedia/Scanpix

В исследовании использовались фотографии только белых женщин. Это, вероятно, связано с тем, что именно они составляют 70% пациентов пластических хирургов в США.



Также авторы исследования указывают, что женщины поколения Y (рожденных после 1981 года) особенно часто видят в интернете фотографии знаменитостей, где звезды предстают вечно молодыми и прекрасными. Попытка угнаться за отретушированным идеалом приводит женщин из реального мира на стол к пластическим хирургам.







Среди самых востребованных — губы Кайли Дженнер, 19-летней американской модели, участницы популярного телешоу "Семейство Кардашьян".





Foto: Vida Press





В 2015 году в социальных сетях даже прошел флешмоб #kyliejennerchallenge, в рамках которого подростки "увеличивали" губы с помощью вакуума, прикладывая ко рту чашки, банки, бутылки с широким горлышком и отсасывая из них воздух, пока их губы не набухнут. Часто это приводило к появлению синяков.

Сама же звезда писала в Twitter: "Я здесь не для того, чтобы пытаться поощрять девушек выглядеть так, как я, или думать, что они должны так выглядеть. Я хочу призвать девушек быть собой и не бояться экспериментировать со своей внешностью".

